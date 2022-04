Twitter gaat audiochatfunctie Spaces beschikbaar maken voor desktop-webbrowsers

Twitter gaat zijn audiochatfunctie Spaces ook uitbrengen voor zijn web-app. De functie was al beschikbaar voor iOS en Android. Met Spaces kunnen gebruikers via hun stem praten met hun contacten.

Onder meer Twitter-gebruiker Jane Manchun Wong kwam met het bericht dat Twitter bezig is met Spaces voor de web-app en het bedrijf heeft dit inmiddels bevestigd tegenover The Verge. Wong plaatste ook een screenshot van hoe de functie er ongeveer uit zou zijn op het web. Een ontwikkelaar van Spaces plaatste enkele dagen geleden ook al ontwerpen van hoe de functie er wellicht uit zal gaan zien. Het is nog onbekend wanneer de web-versie precies uitkomt.

Momenteel is Spaces alleen voor mobiele apps beschikbaar. Dat was sinds januari al het geval voor iOS en begin vorige maand was Android aan de beurt. Met de komst van Spaces voor het web wil Twitter een nog breder beschikbaar alternatief bieden voor Clubhouse. Deze laatstgenoemde dienst is momenteel alleen nog beschikbaar voor iOS.

Er zijn veel meer diensten die dergelijke audiochatfuncties introduceren. Zo kwam Discord onlangs met de Stage Channels, waarbij gebruikers hun audioconversaties beschikbaar kunnen maken in een kamer met virtuele luisteraars. Deze functie van Discord is beschikbaar op een groot aantal platforms.