Twitter op mobiel toont afbeeldingen in originele verhouding zonder uitsnede

Twitter heeft voor Android en iOS een wijziging doorgevoerd voor de weergave van afbeeldingen. Voorheen werd er een crop toegepast bij alle afbeeldingen zonder een 16:9- of 4:3-beeldverhouding, waardoor een uitsnede van de afbeelding in iemands tijdlijn werd getoond.

Twitter geeft op zijn eigen platform een voorbeeld van hoe de wijziging er in de praktijk uit gaat zien. Een voornamelijk verticale foto van bijvoorbeeld een zilverreiger met zijn kenmerkende lange hals zal voortaan op Android en iOS volledig worden weergegeven op de tijdlijn. Voorheen werd daar een uitsnede van getoond, waarbij enkel een deel van de hals zichtbaar werd. Alleen door op de uitsnede te klikken, werd de gehele foto in de originele beeldverhouding zichtbaar.

Sinds maart is Twitter bezig om deze wijziging van de weergaven van afbeeldingen op mobiel te testen. Volgens eens woordvoerder van Twitter is de introductie van deze nieuwe functie het gevolg van feedback van gebruikers, schrijft TechCrunch. Zij gaven aan dat de manier waarop het algoritme uitsneden van afbeeldingen maakte, niet naar tevredenheid functioneerde. Heel brede of verticaal langgerekte afbeeldingen krijgen ook na de huidige vernieuwing nog te maken met een uitsnede, maar Twitter zegt dat het bezig is om ook dat te verbeteren.

Het bedrijf is momenteel bezig met het testen van de mogelijkheid om afbeeldingen te uploaden in 4k-resolutie. Ook dit betreft een test van een nieuwe functie voor Android en iOS. Ook test Twitter een methode om afbeeldingen bij het maken van een tweet weer te geven, zoals die er voor andere gebruikers zichtbaar zullen worden.