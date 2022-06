Twitter sluit programma voor geverifieerde accounts wegens te veel aanvragen

Een week nadat Twitter zijn 'verified'-programma weer opende, is het weer gesloten. De aanvragen voor het vinkje naast een username liepen zo snel zo hoog op, dat het socialmediabedrijf het niet kon bijbenen.

Twitter zei eerder al dat het rekening hield met wachttijden die op konden lopen tot 'een paar weken', maar vermoedelijk is de wachtrij nu zelfs langer dan dat. Wel belooft het bedrijf zich weer open te stellen voor aanvragen in de toekomst. In totaal heeft het programma acht dagen gedraaid voordat het weer stil lag. Hoeveel mensen Twitter inzette voor het proces, is niet bekend.

De vinkjes bij accountnamen zijn bedoeld om aan te geven dat een Twitteraccount legitiem is en niet een imitatie. Het is vooral bedoeld voor accounts die 'veel belangstelling krijgen van het publiek'. De vinkjes zijn bedoeld voor overheden, bedrijven, merken, organisaties, journalisten, entertainmentfiguren, atleten en andere partijen. Dat zette Twitter uiteen in een blogpost, toen het weer begon met verifiëren.

Bij de geverifieerde status komen ook aanvullende richtlijnen kijken. "Deze verificatierichtlijnen zijn bedoeld om gezonde gesprekken aan te moedigen ter verbetering van de Twittergemeenschap in het algemeen. Ze volgen de filosofie van het goede voorbeeld geven, anderen toe te spreken zoals jij toegesproken wil worden en het het openbare debat authentiek en respectvol benaderen."

Twitter werkt tegelijkertijd aan een betaald abonnement voor het platform. 'Twitter Blue' lekte eerder al uit dankzij de bekende reverse-engineer Jane Manchun Wong. Nu is een verwijzing naar Twitter Blue, en de prijs van 2,99 euro ook verschenen in de App Store. Andere projecten van Twitter waarbij betaling komt kijken, zijn Super Follows en de Tip Jar. Alleen die laatste is beschikbaar, en dan alleen bij een selecte groep gebruikers, maar iedereen kan wel fooi in die potten doen.