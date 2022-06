Twitter rolt vernieuwde verificatie-aanvraagprocedure uit

Twitter is begonnen met het uitrollen van zijn vernieuwde verificatie-aanvraagprocedure voor alle gebruikers. Het socialemediabedrijf wil met nieuwe richtlijnen meer duidelijkheid scheppen en transparantie geven over hoe het accounts een verificatielabel toekent.

Twitters verificatiecriteria werden met behulp van gebruikersfeedback eind 2020 verder verfijnd. Voortaan zal een account authentiek, herkenbaar en actief moeten zijn om een verificatiebadge van Twitter te kunnen ontvangen. Dat staat te lezen in de nieuwe richtlijnen.

De authenticiteit van een account kan bewezen worden met een verwijzing naar een website waarop de identiteit van de gebruiker van het account staat vermeld. Het zal ook mogelijk zijn om via een foto van een officieel overheidsdocument de authenticiteit van de gebruiker te bewijzen. Twitter zal ook toelaten om via een e-mailaccount met een domeinnaam die gelinkt is aan het Twitter-account de authenticiteit te onderschrijven.

Elk account dat een verificatiebadge wil ontvangen moet volgens Twitter ook voldoende herkenbaar zijn. Overheden, bedrijven, merken, nieuwsorganisaties, journalisten komen vervolgens in aanmerking. Maar ook entertainment-, sport-, game-accounts kunnen een verificatiebadge ontvangen. Activisten en influencers kunnen sinds dit jaar ook een verificatiebadge aanvragen.

Het sociale mediabedrijf zal bij elke aanvraag tot verificatie ook nagaan of de gegevens van een account afdoende zijn ingevuld, het account actief wordt gebruikt en het de regels op Twitter onlangs niet geschonden heeft. Wanneer een profielnaam wordt gewijzigd, het profiel lange tijd inactief of incompleet wordt bevonden of de persoon achter het account niet langer de functie bekleedt waar hij of zij voor geverifieerd werd, kan Twitter ervoor kiezen om de verificatiebadge opnieuw in te trekken.

In 2009 startte Twitter met het verifiëren van Twitter-profielen met het verificatiesymbool. Het bedrijf deed dit naar eigen zeggen om ervoor te zorgen dat bekende personen en organisaties niet geïmiteerd zouden worden. Sinds 2016 kon iedere gebruiker een verificatiesymbool aanvragen. In 2017 besliste Twitter echter om de algemene aanvraagprocedure tijdelijk stop te zetten nadat een gebruiker die racistische opmerkingen had gemaakt over een vrouw die overleed bij de toenmalige protesten in Charlottesville overleed, alsnog zo’n vinkje kreeg. Twitter wilde met dit het symbooltje aangeven dat de identiteit van een gebruiker was bevestigd, maar kwam toen tot de conclusie dat dit verkeerd geïnterpreteerd kon worden.

De optie op een verificatiebadge aan te vragen zal in loop van de komende dagen en weken verschijnen in de accountinstellingen van Twitteraars.