Snap en Lego maken AR-Lens om samen virtueel te bouwen in Snapchat

Snap en Lego introduceren een gezamenlijk ontworpen Connected Lens. Hiermee kunnen gebruikers van Snapchat samen virtueel aan hetzelfde lego-object bouwen, via een augmentedreality-weergave.

Met Snap Connected Lenses kunnen gebruikers al dan niet in dezelfde fysieke ruimte van dezelfde AR-Lens gebruikmaken. Als voorbeeld heeft Snap een Connected Lens met lego ontwikkeld, die meerdere gebruikers hetzelfde legobouwwerk op een zwevende positie toont en waar ze samen in real time aan kunnen werken. Deze lens zal te gebruiken zijn via het Snapchat-profiel van de Lego Group, maakt Snap bekend, maar er komen ook Connected Lenses van andere bedrijven.

Snap noemt verder tijdens de Snap Partner Summit de komst van de Memories Layer naar Snap Map, om herinneringen op de plek waar ze gebeurden, te zien, maar ook komen er lagen van derde partijen. Het bedrijf geeft als voorbeeld de Ticketmaster Layer, die komende concerten op de plattegrond toont en toegang biedt tot de dienst om tickets te kopen. Verder verschijnt er een laag om restaurants in de buurt te tonen. Layers komt in de komende maanden beschikbaar.

Voor Creator-accounts, waar gebruikers voor in aanmerking komen als ze een bepaald aantal abonnees hebben, verschijnt later dit jaar op iOS Story Studio. Hiermee kunnen Creators video's op frameniveau uitgebreid bewerken met ondertitels, stickers en effecten, en het resultaat delen op Snapchat.

Beroemde Snapchat-gebruikers, de zogenoemde Snap Stars, kunnen later dit jaar geld verdienen aan het platform met Gifts, virtuele donaties van fans via Story Replies. Dit komt dit jaar beschikbaar voor Snap Stars op iOS en Android.

Het aantal dagelijks actieve Snapchat-gebruikers is gestegen tot 280 miljoen wereldwijd en maandelijks zijn 500 miljoen gebruikers actief op Snapchat. De ceo van Snap, Evan Spiegel, maakte dat bekend tijdens de jaarlijkse Snap Partner Summit. Hij noemde de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Australië, maar ook Nederland als landen waar de dienst met name populair is, vooral bij jongeren. In deze landen zou 90 procent van 13- tot 24-jarigen en 75 procent van de 13- tot 34-jarigen actief zijn op Snapchat.