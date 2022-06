Medeoprichter ByteDance treedt af als ceo

Zhang Yiming, de medeoprichter van het Chinese technologiebedrijf ByteDance treedt af als ceo. Dat blijkt uit een interne brief die gericht is aan werknemers van het bedrijf. De man zou zich meer willen focussen op langetermijnstrategie, bedrijfscultuur en sociale verantwoordelijkheden.

In de brief staat te lezen dat Yiming zichzelf niet voldoende geschikt acht om als manager te functioneren. "Ik mis sommige vaardigheden die een ideale manager moet bezitten. Bovendien ben ik meer geïnteresseerd in de analyse van organisatorische en marktgerelateerde theorieën. Deze theorieën wil ik inzetten om het werk van het management te verlichten in plaats van effectief personeel te managen", aldus Yiming.

Yiming stelt bovendien dat hij de ontwikkelingen op het gebied van machine learning maar moeilijk kon bijhouden. "Hoewel ik mijn best doe om online technische artikels te bookmarken, slaag ik er niet in om me te verdiepen. Tijdens technologische meetings merkte ik dat ik ook moeite had om de inhoud van bepaalde gesprekken te blijven volgen", schreef Yiming.

Zhang Yiming zal de fakkel overdragen aan medeoprichter Liang Rubo, het huidige hoofd van de afdeling personeelszaken bij ByteDance waarmee hij al sinds maart van dit jaar nadenkt over zijn rol in het bedrijf. De overdracht vindt plaats over zes maanden. Dit moet volgens het bedrijf een vlotte overgang verzekeren.

Begin deze maand raakte ook bekend dat Chew Shou Zi de nieuwe ceo van het socialemediaplatform TikTok wordt. TikTok is een dochterbedrijf van ByteDance. Shou Zi neemt de fakkel over van voormalig Disney-manager Kevin Mayer die medio vorig jaar ontslag nam door onder andere de politieke strubbelingen die de man ervoer met de regering van de voormalige Amerikaans president Donald Trump.