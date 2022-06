Snap introduceert Spectacles-AR-bril voor ontwikkelaars

Snap Inc. introduceert de vierde generatie van zijn Spectacles-bril. Deze nieuwe editie bevat twee ingebouwde schermen die AR-filters en -content kunnen weergeven. De bril is gericht op ontwikkelaars en is voorlopig niet vrij verkrijgbaar.

De bril is volgens Snap Inc. uitgerust met twee 3d-dualwave schermen die samen een field of view overlay hebben van 26,3 graden en een maximale helderheid van 2000 nits. De zogenaamde motion to photon latency die opduikt vanaf het moment dat een gebruiker zijn of haar hoofd beweegt totdat dit te zien is op de schermen, bedraagt volgens het bedrijf vijftien milliseconden. De nieuwe bril bevat twee camera’s, vier microfoons, twee stereospeakers en een batterij die ongeveer dertig minuten meegaat op een lading. Aan de linkerzijde van de bril bevindt zich een touchpad waarmee de gebruiker filters en interface-elementen kan oproepen. De bril weegt volgens Snap Inc. 134 gram.

Volgens ceo Evan Spiegel kan deze AR-bril op “realistische wijze digitale objecten in de fysieke wereld neerzetten." De Spectacles zullen in staat zijn om een scène te analyseren en automatisch relevante ar-scènes aan te bevelen volgens Spiegel. De bril wordt volledig ondersteund door Lens Studio, de desktopapplicatie waarmee ontwikkelaars AR-lenzen kunnen ontwikkelen voor Snaps AR-platform. Hiermee kunnen ontwikkelaars ar-applicaties testen en ontwikkelen.

Voorlopig is de nieuwe Spectacles-bril nog niet te koop. Ontwikkelaars kunnen op de website van Snap Inc. wel een exemplaar aanvragen. Volgens Snap is de AR-bril ontwikkeld 'voor makers die de grenzen van immersive ar-ervaringen willen verleggen in Lens Studio'.