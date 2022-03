Xiaomi toont concept van een slimme bril met microledpaneel van 0,13 inch

Xiaomi heeft de Smart Glasses geïntroduceerd, een concept voor een slimme bril met een gewicht van 51 gram en een microledpaneeltje met een diameter van 0,13 inch. Hiermee kan de bril notificaties op het brillenglas tonen.

De Smart Glasses is volgens Xiaomi niet bedoeld als extra scherm voor een smartphone, maar als een wearable die onafhankelijk van een smartphone moet functioneren. Daarvoor moet de conceptbril een Arm-quadcore, accu, touchpad en wifi- en bluetoothmodules krijgen. Ook is er een 5-megapixelcamera in de bril geïntegreerd. In totaal zou het om 497 verschillende componenten gaan.

Xiaomi legt vooral de nadruk op het monochrome microledpaneel met pixels met een grootte van 4μm. Microled biedt als schermtechnologie een grote maximale helderheid, een groot kleurbereik, goede kijkhoeken en een contrast dat vergelijkbaar is met oled doordat individuele pixels volledig uit te schakelen zijn. Voor grote schermen is de technologie nog niet productierijp, maar volgens Xiaomi is microled geschikt voor integratie in compacte structuren.

De fabrikant voorziet dat de bril zo notificaties kan weergeven, routes kan tonen en binnenkomende gesprekken kan aangeven. Het gaat om een concept en Xiaomi meldt dan ook niets over eventuele beschikbaarheid. Het bedrijf speelt in op de toenemende aandacht voor slimme brillen. Vorige week introduceerden Facebook en Ray-Ban hun Stories-bril.