Facebook en Ray-Ban introduceren slimme bril Ray-Ban Stories voor 359 euro

Facebook en Ray-Ban introduceren Ray-Ban Stories. Deze slimme bril bevat twee ingebouwde camera’s voor video’s en foto’s, drie ingebouwde microfoons voor telefoongesprekken en spraakcommando’s en speakers voor het beluisteren van audio. De prijs begint vanaf 359 euro.

Het montuur van een Ray-Ban Stories-bril bevat twee ingebouwde camera’s met elk een resolutie van vijf megapixel. Naast de rechtse cameralens bevindt zich een led-lampje dat brandt wanneer de camera’s actief zijn en er foto’s of video’s gemaakt worden met de bril. De lengte van een video is volgens Facebook maximaal 30 seconden. Er passen maximum 30 van dergelijke video’s op de interne opslagruimte die niet nader benoemd is, of meer dan 500 foto's.

Op de bovenkant van de rechtse brilpoot is een drukknop te zien waarmee een foto genomen kan worden of een video-opname gestart kan worden. Er kunnen ook handenvrij opnames gemaakt worden door het spraakcommando, “Hey Facebook, neem een foto”, uit te spreken.

De bril bevat drie microfoons voor telefoongesprekken, audio-opnames of de spraakcommando’s. Met behulp van een algoritme wordt het achtergrondgeluid weggefilterd tijdens telefoongesprekken. In elke brilpoot zijn speakers ingebouwd die gericht zijn naar het oor van de drager. Hiermee kan volgens Facebook en Ray-Ban muziek en andere audio vanaf een smartphone beluisterd worden. De verbinding wordt gemaakt met Bluetooth 5.0. Via een touchpad op de zijkant van de bril kan audio aangestuurd worden. Zo is het mogelijk om een volgend of vorig nummer te selecteren of het volume aan te passen met behulp van gebaren.

Ray-Ban Stories

De bril werkt samen met de Facebook View-app. Hierin verschijnen automatisch alle opnames die gemaakt zijn met de slimme bril. Via deze app kunnen gebruikers het beeldmateriaal vervolgens delen. In deze app kunnen gebruikers, naast foto's en video's diverse privacy-instellingen beheren. Facebook meldt dat enkel een commando van de gebruiker opnames kan triggeren. Het is ook mogelijk om de slimme bril uit te zetten via een ingebouwde schakelaar en de foto’s worden versleuteld opgeslagen.

De slimme bril gaat volgens Facebook zes uur lang mee op een lading. De capaciteit van de ingebouwde batterij is nog niet bekend. Na zeventig minuten in de meegeleverde case, is de accu opnieuw volledig opgeladen. Na dertig minuten zou de accu voor de helft zijn opgeladen. Een volledig opgeladen case zou de slimme bril drie keer kunnen herladen.

De bril is beschikbaar als Wayfarer, Round en Meteor-model. Deze modellen komen uit in verschillende kleuren en met verschillende lenzen. In totaal zijn er twintig mogelijke variaties. De standaard uitvoering kost 329 euro, een versie met gepolariseerde glazen kost 359 euro en een versie met meekleurende glazen kost 409 euro. Ray-Ban Stories is te koop via de website van Ray-Ban en in de fysieke winkels van het brillenmerk in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.