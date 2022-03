League of Legends-kampioenschap gaat door in IJsland en zonder livepubliek

Het League of Legends World Championship vindt dit jaar plaats in de hoofdstad van IJsland, Reykjavik. Er zal volgens Riot Games geen livepubliek aanwezig zijn en de teams zullen vanaf 5 oktober tot en met 6 november hun wedstrijden afwerken op één locatie.

Er zullen 22 teams strijden om de eindzege van het League of Legends World Championship. Het toernooi start op 5 oktober met play-ins, de groepsfase vindt plaats van 11 tot en met 13 oktober en van 15 tot en met 18 oktober. De kwartfinales starten op 22 oktober en eindigen op 25 oktober.

De halve finales worden op 30 en 31 oktober afgewerkt. Ten slotte wordt de finale gespeeld op 6 november. Alle wedstrijden worden afgewerkt in de ​​Laugardalsholl-sporthal in Reykjavik. Op deze locatie vond eerder dit jaar het Mid-Season Invitational-toernooi plaats zonder publiek. Volgens de gameontwikkelaar werd er toen niemand besmet met het coronavirus en bij de komende editie van het wereldkampioenschap wordt eveneens geen livepubliek toegelaten.

Normaal had het League of Legends-wereldkampioenschap 2021 in China moeten plaatsvinden, in vijf verschillende Chinese steden: ​​Shenzhen, Shanghai, Chengdu, Qingdao en Wuhan. Eind augustus maakte Riot Games bekend dat het toernooi werd verplaatst naar Europa vanwege de reisbeperkingen en coronaprotocollen die naar verluidt nog strikter waren dan in 2020.