Riot Games brengt League of Legends-spinoff The Mageseeker deze lente uit

Riot Games introduceert The Mageseeker, een 2d-actie-rpg die zich afspeelt in het League of Legends-universum. Deze game verschijnt deze lente voor consoles en de pc. Twee andere spinoffs, Convergence en Song of Nunu, werden eerder al aangekondigd en komen dit jaar ook uit.

The Mageseeker: A League of Legends Story verschijnt als eerste van de drie games, maakt Riot Games op woensdag bekend. Deze 2d-actie-rpg game volgt het verhaal van de magiër Sylas en speelt zich af in Demacia, een koninkrijk waar het gebruik van magie wordt vervolgd door zogeheten mageseekers.

In de game bouwen spelers een magisch leger op om een revolutie te leiden. De game wordt ontwikkeld door Digital Sun, de studio achter de actie-rpg Moonlighter, en verschijnt deze lente voor de pc en consoles. Een concretere releasedatum is nog niet bekend.

Tegelijkertijd kondigt Riot Games de aanstaande release van twee andere League of Legends-spinoffs aan. Convergence is een actieplatformer die personage Ekko volgt en draait om het manipuleren van tijd. Deze titel verschijnt in de zomer. Narratief avontuur Song of Nunu volgt deze herfst, eveneens voor consoles en de pc. Deze twee games werden in 2021 al aangekondigd door Riot Games.