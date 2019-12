Riot Games onthult Ruined King als singleplayergame in League of Legends-wereld

Riot Games heeft zijn eerste Riot Forge-project aangekondigd. Ruined King: A League of Legends Story wordt een singeplayerverhaal dat zich afspeelt in Runeterra, de wereld van League of Legends.

Riot Games heeft nog geen releasedatum aangekondigd, maar er is wel een officiële site en een eerste trailer. Het wordt een verhalende game met turn-based- en rpg-elementen. Spelers kunnen in de huid van verschillende champions uit League of Legends kruipen en de piratenstad Bilgewater en de Shadow Isles verkennen. In de video is het League of Legends-personage Thresh met zijn kenmerkende lantaarn te zien en te horen. Ruined King: A League of Legends Story komt uit voor de 'pc en consoles'.

Airship Syndicate, de maker van Darksiders Genesis, is de ontwikkelaar en Riot Forge gaat het spel uitgeven. Riot Forge is een onlangs onthuld uitgeverslabel van Riot Games, waarbij externe ontwikkelaars worden aangetrokken om spellen in het League of Legends-universum te maken.

Riot Games komt zelf op termijn ook met een tactische shooter die ogenschijnlijk met Overwatch kan gaan concurreren. Verder zijn een nieuw vechtspel, een actie-rpg en het kaartspel Legends of Runeterra in de maak, die ook allemaal gebaseerd zijn op League of Legends.