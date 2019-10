Riot Games komt met League of Legends-spel voor consoles, Android en iOS

Tien jaar na de release van League of Legends heeft maker Riot Games League of Legends: Wild Rift aangekondigd. Dit is in feite een speciale versie van de populaire moba-game voor mobiele apparaten en consoles, met grotendeels dezelfde gameplay. Het spel komt in 2020 uit.

Riot Games meldt dat het bij League of Legends: Wild Rift om dezelfde 5v5-gevechten gaat als bij het reguliere League of Legends. Het speelveld is grotendeels op het traditionele speelveld, genaamd Summoner's Rift, gebaseerd, inclusief aanpassingen zodat het beter werkt op de nieuwe platforms. De ontwikkelaar zegt dat hij Wild Rift van de grond af aan heeft opgebouwd en dat het daarmee geen rechtstreeks port van de bestaande pc-versie is.

Rondes in League of Legends: Wild Rift zijn sneller dan de potjes op de pc-versie en in het begin zijn er slechts veertig champions beschikbaar, terwijl er in de pc-versie 145 champions zitten. Riot zegt dat er op een later moment na de release meer champions volgen. Net als bij het reguliere League of Legends krijgt Wild Rift een competitief onderdeel met ranglijsten.

Eind dit jaar komt Wild Rift al beschikbaar als alfa- en bètaversie, beginnend in China. Spelers kunnen zich alvast registreren voor de Android-versie. De ontwikkelaar zegt het plan te hebben om de mobiele game tegen het einde van volgend jaar overal ter wereld volledig live te hebben, waarbij de versie voor consoles 'enige tijd daarna' moet uitkomen. Over de consoleversie komt Riot volgend jaar met meer informatie. Er is geen crossplay beschikbaar tussen de reguliere pc-versie en Wild Rift, maar spelers kunnen wel hun bestaande accounts gebruiken.

Het nieuwe spel kan gratis worden gedownload en volgens Riot kunnen alle champions gratis verdiend worden. Waarschijnlijk wordt daarbij een systeem gehanteerd zoals dat al aanwezig is in het reguliere League of Legends. Door rondes te spelen worden punten verdiend die inzetbaar zijn om bijvoorbeeld champions vrij te spelen. Spelers hebben volgens Riot de optie om het spel te ondersteunen door geld via microtransacties uit te geven, waarbij het vooral gaat om skins voor de champions.