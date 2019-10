Riot Games werkt aan competitieve tactische shooter met verschillende personages

Riot Games werkt aan een tactische shooter met personages die ieder unieke eigenschappen hebben. De game lijkt daarmee op bijvoorbeeld Overwatch. Riot wil de competitieve shooter jarenlang gaan ondersteunen, net als League of Legends.

De game heeft nog geen naam en wordt nu door Riot aangeduid als Project A. De studio toont een video met uitleg en eerste beelden, maar het gaat nog om een 'ontwikkelingsfase'. In de loop van volgend jaar gaat Riot meer bekendmaken over de nieuwe game, een verschijningsdatum is er nog niet.

Riot Games wil een tactische shooter neerzetten met 'meer creativiteit' en 'meer stijl' dan wat er nu op de markt is. De ontwikkelaar belooft veel tactische mogelijkheden en speelstijlen, door het toevoegen van verschillende soorten personages. Welk soort personages er komen en wat voor eigenschappen die hebben, is nog niet duidelijk.

In de aankondiging legt de ontwikkelaar veel nadruk op zaken als de globale infrastructuur en de netcode. Riot zegt hieraan veel aandacht te zullen besteden en ook belooft de studio zijn best te doen om cheaters te weren.

De game lijkt met name te concurreren met Overwatch van Blizzard. Die game krijgt geregeld nieuwe personages, zogenaamde Heroes. Vermoedelijk gaat Riot Games met zijn tactische shooter hetzelfde doen. De studio zegt dat de game net als League of Legends jarenlang zal worden ondersteund. Het is nog niet bekend wat het verdienmodel voor de game zal zijn.