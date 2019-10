Riot waarschuwt League of Legends-spelers te letten op 'gevoelige uitspraken'

Riot Games zegt dat League of Legends-spelers tijdens e-sportswedstrijden 'zich beter kunnen onthouden' van spreken over 'gevoelige onderwerpen'. De uitspraken van de ontwikkelaar komen kort nadat Blizzard een Hearthstone-spelers bande die zich uitsprak over de protesten in Hong Kong.

Het bericht komt van John Needham, het hoofd van de e-sportsdivisie van League of Legends, en kwam onder andere via Twitter naar buiten. Het bedrijf zegt dat het spelers en uitzenders van League of Legends eraan heeft herinnerd dat zij moeten oppassen met gevoelige uitspraken tijdens uitzendingen. Op dit moment vinden de wereldkampioenschappen van de populaire online game plaats. Hoewel dat wk in Europa plaatsvindt is het spel ook in China erg populair.

"Als algemene regel willen we dat onze uitzendingen zich richten op het spel, de sport, en de spelers", staat in het bericht te lezen. Needham zegt dat LoL gespeeld wordt door spelers uit veel verschillende landen en culturen, en dat er daarom 'de verantwoordelijkheid is dat persoonlijke mening over gevoelige onderwerpen apart worden gehouden'. Hij doelt daarmee onder andere op 'politieke of religieuze' meningen. Volgens Needham bevatten zulke discussie zoveel nuances dat die niet goed kunnen worden uitgelegd tijdens live-uitzendingen.

Needham noemt vervolgens specifiek Riot-werknemers en fans die in Hong Kong wonen. "Zij wonen in plaatsen waar er politieke of sociale onrust is of kan uitbreken. We vinden dat we ons best moeten doen om te zorgen dat uitspraken of acties op ons platform niet zorgen dat zulke potentieel gevoelige situaties escaleren."

Het bericht komt op een gevoelig moment. Donderdag verbande Blizzard een professionele Hearthstone-speler. Die had zijn steun uitgesproken voor de protesteerders in Hong Kong. Die demonstreren al weken tegen de oppressieve invloed van de Chinese overheid. Dat leidde tot veel kritiek van spelers, fans, en andere bedrijven zoals Epic. Riot Games is sinds 2015 volledig in handen van de Chinese socialemediagigant Tencent. In 2017 maakte het Chinese bedrijf bekend 13 miljard te willen investeren in e-sports.