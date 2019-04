Chinese techgigant Tencent test internationale versie WeGame-platform

Tencent heeft een versie van zijn gameplatform WeGame wereldwijd beschikbaar gesteld. Onder de noemer WeGame X is een Engelstalige website en een client verschenen. Het gaat om een test en vooralsnog zijn er maar 22 games beschikbaar.

De website Abacus merkte op dat WeGame X online staat. Tencent heeft zelf geen ruchtbaarheid gegeven aan de Engelstalige versie van zijn gameplatform. Een woordvoerder van Tencent verklaart dat het om een test gaat en dat Tencent in de toekomst via WeGame X Chinese games naar meer markten brengen.

De WeGame X-client heeft een Early Access-label en in de downloadwinkel staan op het moment van schrijven 22 games. Het gaat om kleine titels en een aantal Chinese games. Op de website, die in Hong Kong wordt gehost, staat dat spelers via het platform toegang krijgen tot games van Deep Silver, Larian Studios en Hello Games. Op dit moment is dat nog niet het geval.

WeGame is in China een bekend gameplatform met veel gebruikers. In het land is Steam officieel niet beschikbaar en de Chinese overheid censureert veel games. Vanwege die censuur staan er ook op de Chinese versie van WeGame weinig games, dat zouden er zo'n 170 zijn. Een ontwikkelaar gaf vorig jaar tegenover Gamasutra uitleg over hoe moeilijk het is om een game op WeGame te krijgen. Mogelijk wordt dat voor de internationale versie makkelijker.

WeGame bestaat in China sinds april 2017 en het is een verdere ontwikkeling van het Tencent Games Platform, dat volgens Wikipedia meer dan tweehonderd miljoen gebruikers heeft. Op het platform staan veel free-to-playgames die in China populair zijn. Tencent is ook de uitbater van PlayerUnknown's Battlegrounds in China en het is de eigenaar van Riot Games, de maker van League of Legends.

Tencent behoort tot 's werelds grootste technologiebedrijven en heeft een huidige marktwaarde van zo'n 412 miljard euro. Het bedrijf is indirect al actief op de wereldwijde markt voor gamers met de Epic Games Store. Tencent heeft 40 procent van de aandelen van Epic Games in handen. Ook heeft Tencent een minderheidsbelang in Activision Blizzard. De Chinese gigant is daarnaast de maker van chatdienst WeChat, die wereldwijd ongeveer een miljard gebruikers heeft.