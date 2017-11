Chinese internetgigant Tencent komt met PUBG-kloon voor smartphones

Tencent heeft in China een smartphonegame aangekondigd die veel lijkt op het populaire PlayerUnknown's Battlegrounds. Een uur na de aankondiging zouden al bijna een miljoen ge´nteresseerden zich hebben ingeschreven voor de bŔta.

Tencent noemt de game Glorious Mission en heeft een Chinese website online gezet met informatie over het spel en een filmpje. Het uiterlijk toont veel overeenkomsten met PlayerUknown's Battlegrounds, al is de stijl wat simpeler, vanwege de beperkte grafische rekenkracht van smartphones.

Net als in PUBG springen honderd spelers uit een vliegtuig op een eiland en wint diegene die als laatste overblijft. Hoewel dit battle royale-concept niet uniek is, heeft Tencent ook het uiterlijk van het eiland, de gebouwen en wapens overgenomen uit PUBG. Of het Chinese internetbedrijf een overeenstemming heeft met de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar van de pc-game is niet bekend.

De smartphonegame is waarschijnlijk alleen bedoeld voor de Chinese markt. Spelers kunnen zich op de website inschrijven voor een bèta en een teller toont ruim 900.000 inschrijvingen. Of dat ook echte spelers zijn is niet duidelijk, het aantal lijkt op dit moment niet snel op te lopen.

PlayerUknown's Battlegrounds is erg populair in China. Een grafiek van Steam Spy toonde onlangs aan dat er bijna zes miljoen actieve spelers zijn in China. Dat is veel meer dan in andere landen of regio's. De bedenker van PUBG maakte dinsdag bekend dat de game wereldwijd inmiddels meer dan twintig miljoen keer is verkocht.

Tencent is een van de grootste internetbedrijven ter wereld. Het is de eigenaar van Riot Games, de maker van League of Legends. Ook bezit Tencent een minderheidsbelang in Activision Blizzard en een meerderheidsbelang in de Finse mobiele gameontwikkelaar Supercell. Daarnaast is de de maker van chatdienst WeChat, dat bijna een miljard gebruikers heeft.