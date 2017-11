Nvidia brengt Star Wars-uitvoeringen van Titan Xp-videokaart uit

Nvidia heeft de Titan Xp Collector's Edition-videokaarten aangekondigd. Het zijn versies van de bestaande Titan Xp met een ander uiterlijk. De kaart komt in twee smaken beschikbaar: Jedi Order en Galactic Empire.

De Jedi-variant heeft groene leds en een behuizing die er gebruikt en versleten uit ziet. Dat moet overeenkomen met het uiterlijk van de items die de rebellen gebruiken. De Empire-variant heeft rode leds en juist een strak uiterlijk, overeenkomstig met de architectuur van bijvoorbeeld de Death Star.

Beide versies hebben meerdere doorzichtige delen, waardoor de binnenkant te zien is. Nvidia claimt dat het een jaar heeft gewerkt aan de afwerking van de videokaarten. De specificaties van de Star Wars-uitvoeringen zijn gelijk aan die van de Titan Xp die in april werd uitgebracht. Het is het absolute topmodel in het GeForce-assortiment, met 3840 cudacores en 12GB gddr5x-geheugen.

Europrijzen zijn nog niet bekendgemaakt, maar in de VS vraagt Nvidia 1200 dollar voor de Star Wars-uitvoeringen. De prijs is daarmee gelijk aan de normale versie. Vanaf woensdag kunnen klanten met een GeForce Experience-account inloggen om een pre-order te plaatsen. Vanaf 17 november zouden de kaarten te koop moeten zijn.