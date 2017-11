Nvidia plaatst teaser voor Titan X Collector's Edition

Nvidia heeft een teaser online gezet waaruit de komst van een nieuwe Titan valt op te maken. De korte video toont een glimp van de kaart, met groene en rode ledverlichting. Aan de kant van AMD plaatste XFX een teaser van een RX Vega-kaart.

De teaser van Nvidia toont een kaart die als een ruimteschip overvliegt. Kortstondig is de kaart van de zijkant te zien, voorzien van de tekst Titan X Collector's Edition. Opvallend is dat naast groene ook rode ledverlichting te zien is. Het zou de zevende generatie van Titan-kaarten zijn. De vorige twee modellen betroffen de Titan X en Titan Xp, beide met Pascal-gpu. Details over de Collector's Edition zijn nog niet bekend.

AMD-partner XFX heeft enkele foto's online gezet van een Vega-kaart met eigen ontwerp. Videocardz speculeert dat het om een Vega 56 gaat, gezien de 8+6-voedingsconnector. Die connector zit op een opvallende plek: in het midden, met de ventilators aan weerszijden. De fans worden omgeven door materiaal dat de indruk van koolstofvezels moet geven en het XFX-logo kan rood oplichten. Ook over deze kaart zijn geen verdere details bekend.