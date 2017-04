Door Julian Huijbregts, donderdag 6 april 2017 17:13, 63 reacties • Feedback

Nvidia heeft de Titan Xp-videokaart uitgebracht. Het is een snellere variant van de Titan X, met een GP102-gpu die volledig ingeschakeld is. Het topmodel heeft 3840 cuda-cores met een boostclock van 1582MHz. Er is 12GB gddr5x op 11,4Gbit/s aanwezig.

De nieuwe Titan Xp heeft dezelfde GP102-gpu als de Titan X en de GTX 1080 Ti, maar bij die kaarten is een deel van de gpu uitgeschakeld. Die modellen moeten het daardoor doen met 3584 cuda-cores. Omdat de Titan Xp de volledig ingeschakelde chip gebruikt, is ook de geheugencontroller volledig geactiveerd. Dat resulteert in een 384bit brede geheugenbus.

Met 12GB gddr5x op effectief 11,4Gbit/s stijgt de bandbreedte naar 547,7GB/s. De gpu heeft een hogere boost gekregen van 1582MHz, gelijk aan de boostclock van de GTX 1080 Ti. De tdp is niet gewijzigd en is net als bij de Titan X vastgesteld op 250 watt.

De Titan Xp is de opvolger van de Titan X, die vorig jaar werd uitgebracht. Dat model staat inmiddels niet meer op de Nvidia-website en lijkt dan ook plaats gemaakt te hebben voor het nieuwe model. Door de recente komst van de GTX 1080 Ti, die vrijwel even snel is als de Titan X, had laatstgenoemde kaart weinig bestaansrecht meer. De nieuwe Titan Xp heeft betere specificaties en zal daarom de GTX 1080 Ti weer kunnen overtreffen. Nvidia verkoopt de Titan Xp-kaart via zijn eigen website voor 1349 euro. De videokaart is direct leverbaar.