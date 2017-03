Door Jelle Stuip, donderdag 9 maart 2017 15:00, 41 reacties • Feedback

Nvidia maakt er een traditie van om een tijdje na een nieuwe generatie high-end videokaarten met een topmodel genaamd Titan op de proppen te komen. De laatste Titan, met Pascal-gpu dus, bleek bloedsnel, maar ook bizar duur te zijn. Op de prijs van 1310 euro zal dan ook menigeen zijn afgehaakt. Gelukkig maakt Nvidia er ook de gewoonte van om enige tijd na die Titan een Ti-model uit te brengen. De aankondiging kwam tijdens de GDC , waarop Nvidia ook iets snellere varianten van de GTX 1080 en 1060 aankondigde.

De GTX 1080 krijgt nieuwe varianten, waarbij de snelheid van het gddr5x-geheugen, net als bij de 1080 Ti, op 11Gbit/s komt te liggen. Het gddr5-geheugen van de GTX 1060 wordt overgeklokt naar 9Gbit/s en in beide gevallen blijven de 'reguliere' GTX 1080 en 1060 gewoon in de verkoop.

De interessantste kaart is natuurlijk de GTX 1080 Ti. Wij ontvingen een Founders Edition-kaart, die op papier nauwelijks onderdoet voor een Titan X. Alleen de adviesprijs ligt met 825 euro een stuk lager dan de 1310 euro die de Titan X moet kosten. Dat is alsnog een hoop geld, maar is de 1080 Ti desondanks zijn geld waard? Wij zochten het uit.