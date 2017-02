Door Arnoud Wokke, woensdag 22 februari 2017 18:30, 6 reacties • Feedback

Nvidia heeft een countdown online gezet die aftelt naar 1 maart. De teaser vermeldt niet wat de fabrikant dan gaat aankondigen, maar de naam van de video die in de broncode staat vermeldt duidelijk een GTX 1080 Ti, een videokaart waarover al langer geruchten gingen.

De countdown is te zien op Geforce.com. De broncode is nog wel steeds in en die vermeldt nog altijd de video met als naam GTX1080Ti_Countdown__Hero_1920x1080_h264_2mbps.mp4, ontdekte Hardware.info. De video staat in de div met het id 'gdcKeynote' en is op de site vinden in de map GDC 2017, wat erop wijst dat Nvidia de 1080 Ti wil presenteren op de Game Developer Conference. Die vindt volgende week plaats in de Amerikaanse stad San Francisco.

De verwijzing in de broncode is niet de eerste bevestiging van het bestaan van een 1080 Ti. Een vacature van Nvidia noemde die videokaart al eerder bij naam. In november kwam er al eens een gerucht naar buiten met vermoedelijke specs van de kaart. De 1080 Ti zou een gp102-gpu hebben en 10GB aan vram. Daarmee zou hij een stuk krachtiger worden dan de GTX 1080 met een anderhalf keer snellere gpu, maar iets minder dan de Titan X.