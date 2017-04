Door Julian Huijbregts, woensdag 12 april 2017 13:28, 20 reacties • Feedback

Submitter: VanStino

Nvidia heeft een bčtadriver voor macOS uitgebracht die ondersteuning biedt voor videokaarten met een Pascal-gpu. Ook de nieuwe Titan Xp-videokaart wordt ondersteund. De driver biedt onder andere mogelijkheden voor makers van hackintosh-systemen.

Nvidia heeft de bètadriver met typenummer 378.05.05.05f01 dinsdag online gezet. Bij de omschrijving staat niet vermeldt dat er ondersteuning is voor Pascal-gpu's, maar het bestand bevat drivers voor alle videokaarten op basis van die gpu's.

Apple biedt zelf geen systemen aan met recente Nvidia-videokaarten, maar de oude Mac Pro-systemen van voor de cilindrische uitvoering, kunnen door gebruikers geüpgraded worden met een pcie-videokaart naar keuze. Nu er macOS-drivers zijn voor de Nvidia-kaarten met Pascal-gpu's kunnen die systemen uitgerust worden met videokaarten als de GTX 1080, 1070, 1060 en 1050, of de Titan X en Titan Xp.

Ook is het mogelijk om een videokaart in een externe behuizing te stoppen en die aan te sluiten via thunderbolt. Met de nieuwe driver werkt dat ook met GTX 10-kaarten. Zo toont een gebruiker van het egpu-forum dat hij een GTX 1060-videokaart werkend heeft in een externe behuizing die aan een MacBook Pro uit 2014 is gekoppeld. Ook iMacs zijn op deze manier te voorzien van meer grafische rekenkracht.

Gebruikers die zelf een systeem bouwen en daar macOS op willen installeren, kunnen nu ook videokaarten met Pascal-gpu's gebruiken. Dergelijke hackintosh-systemen konden voorheen alleen met gpu's van de Maxwell-generatie worden uitgerust.

De komst van een macOS-bètadriver met ondersteuning voor Pascal-gpu's zou kunnen duiden op nieuwe apparaten van Apple waarbij nieuwe videokaarten van Nvidia worden gebruikt. Dat hoeft echter niet het geval te zijn. Nvidia bracht eerder al macOS-drivers uit voor gpu's van de Maxwell-generatie, terwijl Apple die gpu's nooit zelf heeft gebruikt in zijn systemen.