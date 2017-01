Door Emile Witteman, donderdag 5 januari 2017 11:04, 29 reacties • Feedback

Nvidia heeft tijdens de CES aangekondigd dat Geforce Now ook beschikbaar komt voor computers met Windows en macOS. Bij de dienst draaien games op servers van Nvidia en worden de beelden naar de computers van gebruikers gestreamd.

Doordat de games niet op de lokale computer gedraaid worden, is de gebruiker niet afhankelijk van een specifiek platform. Zo liet Nvidia tijdens de presentatie zien hoe Rise of the Tomb Raider op een iMac werd gedraaid, ook al is het spel nooit voor macOS verschenen.

GeForce Now biedt ondersteuning voor verschillende pc-platforms. Nvidia benoemt hierbij zelf Steam, Battle.net, Origin, Uplay en GOG. Ook losstaande spellen, die niet van een platform gebruikmaken, kunnen van hun eigen websites worden gedownload en geïnstalleerd. Voortgang van spellen wordt online opgeslagen, zodat gebruikers een spel kunnen spelen op hun eigen game-pc en die vervolgens op hun laptop verder kunnen spelen met behulp van de dienst.

Nvidia spreekt van twee varianten. Er is een versie met een GTX 1080-gpu en een variant met een 1060. Gebruikers kunnen de dienst gratis acht uur proberen met een 1060 of vier uur met een 1080. Daarna kunnen Amerikaanse gebruikers voor 25 dollar twintig uur met een 1060-systeem spelen of tien uur met een 1080-systeem.

De dienst is vanaf maart te gebruiken in de Verenigde Staten. Gebruikers uit andere gebieden kunnen vanaf een nog onbekend moment in de lente ermee aan de slag. De dienst was in Nederland al beschikbaar voor eigenaren van een Nvidia Shield-tablet of settopbox. Voor die gebruikers kost de dienst 9,99 euro per maand. Hierbij wordt niet gesproken van varianten met verschillende videokaarten. Daarmee is het onduidelijk of deze prijs ook gehanteerd wordt voor de pc-versie van GeForce Now.