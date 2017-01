Door Sander van Voorst, donderdag 5 januari 2017 09:43, 15 reacties • Feedback

Nvidia heeft een nieuwe versie van zijn Shield TV aangekondigd. De settopbox ondersteunt het streamen van 4k hdr-inhoud. Er is een Pro-versie verkrijgbaar die wordt geleverd met 500GB aan opslag.

Nvidia meldt dat de Pro-versie voorzien is van een ingebouwde versie van Plex Media Server. Deze versie is ook iets groter dan de normale Shield TV, die wordt geleverd met 16GB aan opslag. Beide varianten hebben een Tegra X1-soc aan boord in combinatie met 3GB werkgeheugen een gpu van 256 rekenkernen. De opslag van beide apparaten is uit te breiden met externe usb 3.0-harde schijven. Naast een gigabit-ethernetpoort hebben de apparaten twee usb 3.0-aansluitingen, een micro-usb-aansluiting, een micro-sd-kaartslot en een hdmi-poort met ondersteuning voor hdmi 2.0b.

Het uiterlijk van de apparaten komt overeen met afbeeldingen die eind december online verschenen. Zo heeft de controller een nieuw uiterlijk met meer geometrische vormen. Ook het touchpad is niet meer aanwezig. Het leek toen al dat er twee verschillende formaten van de Shield TV zijn, waarbij het bij de grotere nu om de Pro-versie blijkt te gaan. Op het gebied van connectiviteit beschikken de settopboxen over wifi met 2x2 mimo en ondersteuning voor 5GHz, naast bluetooth 4.1.

Beide apparaten draaien op Android 7.0 en zijn in staat om 4k hdr-inhoud te streamen, waarbij de Pro-versie meer bedoeld lijkt te zijn als mediaserver. Bovendien worden de twee versies in de komende maanden voorzien van de Google Assistant, zoals het bedrijf eerder bekendmaakte. De nieuwe functies van de aangekondigde Shield TV-settopboxen komen via een ota-update naar bestaande modellen. Volgens Nvidia gebeurt dit in de loop van deze maand. Een van de functies is spraakbesturing via de Shield-controller, daarvoor is wel het nieuwe model vereist.

Naast de Shield TV komt Nvidia met de Spot. Dat is een microfoon die te gebruiken is voor Google Assistant in combinatie met een Shield TV en die gebruikers in staat stelt om spraakcommando's te geven. Dit apparaat komt later in het jaar beschikbaar en heeft een prijs van vijftig dollar meegekregen.

De normale Shield TV kost 229,99 euro en de Pro-versie heeft een prijs van 329,99 euro. Beide apparaten moeten eind deze maand beschikbaar komen.

De Pro-versie