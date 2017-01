Door Sander van Voorst, donderdag 5 januari 2017 08:19, 1 reactie • Feedback

Google heeft aangekondigd dat het binnen enkele maanden zijn Assistant gaat uitbrengen op Android TV. Dat doet het bedrijf voor Amerikaanse Android TV-toestellen met Android 6.0 of hoger. Daarnaast komt de functie beschikbaar op de Shield TV van Nvidia.

Met de functie moeten gebruikers bijvoorbeeld inhoud kunnen afspelen door het commando 'play Stranger Things on Netflix' te gebruiken om de betreffende serie af te spelen. Daarnaast moet het mogelijk zijn om naar inhoud te zoeken, vragen te stellen en apparaten in huis aan te sturen. Google meldt dat de functie op de Nvidia Shield handsfree werkt, zodat de gebruiker zijn commando alleen hoeft te beginnen met de bekende woorden 'OK Google'.

Het bedrijf zegt verder dat de Assistant in de loop van de tijd ook naar andere apparaten zal komen, waaronder wearables en auto's. Google werkt inmiddels samen met andere fabrikanten, zoals Daimler en Hyundai, aan toepassingen voor de virtuele assistent. Zo moet men bijvoorbeeld via Google Home kunnen vragen hoeveel benzine er nog in te tank zit voor vertrek. Aankondigingen daarover verwacht Google in de loop van de CES-beurs.

Google speekt alleen over Amerikaanse toestellen zijn zijn aankondiging. Of en wanneer de functie buiten de VS beschikbaar komt, is vooralsnog niet duidelijk.