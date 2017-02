Door Sander van Voorst, vrijdag 10 februari 2017 20:53, 2 reacties • Feedback

Google heeft de tweede developer preview uitgebracht van zijn Android Things-platform, dat als besturingssysteem dient voor iot-apparaten. In deze versie zit onder andere ondersteuning voor Google's TensorFlow. Dat is een softwarebibliotheek voor zelflerende systemen.

In de aankondiging van de preview zegt Google dat naast nieuwe functies ook bugfixes deel uitmaken van de nieuwe release. Een van de mogelijkheden van Android Things is het gebruik van TensorFlow. Hiervoor heeft het bedrijf een sample uitgebracht, aan de hand waarvan het mogelijk is om een afbeelding door het systeem te laten herkennen. Nadat de afbeelding is herkend, kan het systeem door middel van text-to-speech meedelen wat het herkende object is.

Een andere nieuwe functie is ondersteuning voor usb audio voor de Intel Edison en de Raspberry Pi 3. Ondersteuning voor bluetooth laat echter nog op zich wachten, aldus Google. Met de nieuwe release is Android Things nu ook te gebruiken op de Intel Joule en is er ondersteuning bijgekomen voor user drivers, die op een speciale pagina te vinden zijn.

Google introduceerde Android Things in december als een evolutie van het bestaande besturingssysteem Brillo. Het voordeel ten opzichte van die versie is dat ontwikkelaars gebruik kunnen maken van bekende Android-tools als Android Studio, het Google Cloud Platform, Google Play Services en de Android-sdk. Android Things is naast de eerdergenoemde apparaten ook te gebruiken op een NXP Pico.