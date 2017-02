Door Emile Witteman, donderdag 9 februari 2017 21:15, 19 reacties • Feedback

Google heeft de mogelijkheid om smarthomeapparatuur te besturen toegevoegd aan Assistant op de Pixel-telefoons. Tot op heden was dit alleen mogelijk wanneer de gebruiker in bezit was van een Google Home.

De mogelijkheid is verschenen in een beta van Android 7.1.2, schrijft Android Police. Gebruikers kunnen verschillende smarthomeapparaten toevoegen aan hun telefoon, zoals de Philips Hue, Nest-apparatuur en Honeywell-thermostaten. De beschikbare apparaten kunnen onderverdeeld worden in verschillende ruimtes en net zoals bij de Home kunnen er vervolgens commando's aan worden toegewezen.

Het besturen van smarthomeapparatuur in combinatie met Google Assistant was tot op heden alleen mogelijk met een Google Home. De Pixel-telefoons beschikken ook over de spraakassistent, maar konden desondanks de apparatuur niet bedienen. Zowel de Google Pixel al de Google Home zijn niet in Nederland verkrijgbaar.

Google Assistant is nog niet op andere smartphones dan de Google Pixel en Pixel XL verschenen. Vorige week gingen er echter wel geruchten rond dat de spraakassistent zou verschijnen op de Nexus 5X- en 6P-toestellen. Verder is het mogelijk om Assistant aan een andere Android-telefoon toe te voegen met behulp van Open GApps. Of op deze manier ook de smarthomebediening mogelijk wordt, is niet bekend.