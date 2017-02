Door Emile Witteman, donderdag 9 februari 2017 20:23, 21 reacties • Feedback

Rockstar Games heeft aangekondigd dat Grand Theft Auto IV en beide dlc's, The Lost and Damned en The Ballad of Gay Tony, vanaf nu beschikbaar zijn op de Xbox One via het backward compatibility-programma.

Gebruikers die het spel eerder voor de Xbox 360 hebben aangeschaft, kunnen het gratis downloaden voor hun Xbox One, schrijft Rockstar Games. Verder kan het spel gekocht worden in de Xbox Marketplace. Gebruikers die een fysieke versie van het spel of de uitbreidingen heeft, kunnen het spel ook op hun Xbox One spelen.

De lijst met Xbox 360-games die op de Xbox One werken, groeit gestaag. Inmiddels zijn er al meer dan driehonderd games beschikbaar. De games draaien door middel van software-emulatie, waardoor de ontwikkelaars weinig aanpassingen hoeven te doen om hun game te laten werken op de Xbox One.