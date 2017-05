Door Joris Jansen, woensdag 24 mei 2017 11:44, 56 reacties • Feedback

Take-Two Interactive, de eigenaar van GTA V-ontwikkelstudio Rockstar, heeft bekendgemaakt dat er van GTA V in totaal 80 miljoen exemplaren zijn geleverd sinds de release in 2013. Ook GTA Online doet het erg goed en blijft groeien.

Directeur Strauss Zelnick van Take Two Interactive maakte in een toelichting op de kwartaalcijfers van het vierde kwartaal van het boekjaar 2017 bekend dat er 5 miljoen exemplaren van GTA 5 zijn geleverd sinds het vorige kwartaal, toen de titel op de pc en consoles de 75 miljoen in totaal verkochte exemplaren bereikte. Volgens Zelnick doen de opbrengsten van GTA Online het ook boven verwachting goed, maar daarover werden geen specifieke cijfers bekendgemaakt.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar steeg de omzet van Take Two Interactive met 52 procent naar ruim 571 miljoen dollar. Volgens het bedrijf hebben Mafia III, Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto Online, NBA 2K17, WWE 2K177 en Sid Meier’s Civilization VI het meest bijgedragen aan de forse groei van de omzet. De nettowinst steeg naar 99,3 miljoen dollar, terwijl dat in hetzelfde kwartaal een jaar geleden nog 46,4 miljoen dollar was. Take-Two verdient ook flink met de verkoop van dlc's, microtransacties en virtueel geld: 24 procent van de totale kwartaalomzet kwam voort uit dergelijke 'terugkerende bestedingen' van gebruikers.

Over het afgelopen hele boekjaar groeide de omzet met 26 procent naar 1,78 miljard dollar ten opzichte van het vorige boekjaar. De nettowinst kwam uit op 67,3 miljoen dollar. In het boekjaar 2016 werd nog een verlies geleden van 8,3 miljoen dollar; in 2015 werd een verlies geleden van 279 miljoen dollar.

Maandag werd duidelijk dat Rockstar Games de release van de openwereld-westerngame Red Dead Redemption heeft uitgesteld tot de lente van 2018. Eerder kondigde het bedrijf aan dat de game in 2017 op de markt zou komen, maar het ontwikkelteam heeft meer tijd nodig. Red Dead Redemption 2 is de opvolger van Red Dead Redemption, dat in 2010 op de markt verscheen. De game vertelde het verhaal van outlaw John Marston, die door zijn voormalige bendeleden was verraden en samen ging werken met de autoriteiten om zijn verraderlijke ex-handlangers tot de orde te roepen.