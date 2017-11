Take-Two verkocht in afgelopen half jaar vijf miljoen GTA V-exemplaren

Take-Two heeft bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers nieuwe verkoopaantallen genoemd van Grand Theft Auto V, dat uitkwam in 2013. De game is inmiddels 85 miljoen keer verkocht, met 5 miljoen verkochte exemplaren in het afgelopen half jaar.

Take-Two schrijft verder dat 'GTA Online het beste kwartaal tot nu toe heeft gehad'. Het bedrijf beroept zich daarnaast op eerder bekendgemaakte cijfers van de NPD Group, waarin GTA V als het bestverkopende spel tot nu toe wordt genoemd. Dat geldt zowel in aantallen als in omzet. Take-Two is de eigenaar van onder meer Rockstar, dat verantwoordelijk is voor GTA V. Het bedrijf haalde 68 procent van zijn omzet uit digitale leveringen. In een conference call zei het bedrijf dat het in de toekomst elke titel van terugkerende uitgaven wil voorzien.

De totale omzet kwam neer op 443,6 miljoen euro, wat ongeveer 5,5 procent hoger is dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Uit de cijfers is op te maken dat Take-Two bijna de helft van zijn nettowinst, oftewel 48 procent, haalt uit 'terugkerende uitgaven' van spelers. Dat is een groei van 66 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In augustus van dit jaar was dat nog 41 procent. Onder terugkerende uitgaven verstaat het bedrijf bijvoorbeeld virtuele valuta, dlc en microtransacties.

Grand Theft Auto V stamt uit 2013, maar Rockstar blijft dlc voor GTA: Online uitbrengen. Die uitbreidingen zijn gratis te downloaden, maar voor veel items in die uitbreidingen moeten spelers een grote hoeveelheid in-game-currency betalen. Dat virtuele geld kan verdiend worden door de game veel te spelen, maar is ook direct te verkrijgen door zogenaamde Shark Cards aan te schaffen voor echt geld. Bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers in mei stond het aantal verkochte GTA V-exemplaren op tachtig miljoen.