Take-Two haalt hoogste omzet tot nu toe uit GTA: Online

Uitgever Take-Two Interactive heeft in het afgelopen kwartaal de hoogste omzet tot nu toe behaald uit GTA: Online. In juni en juli werd de game uit 2013 meer dan ooit gespeeld en werd er door spelers meer geld uitgegeven aan ingame-aankopen.

Hoeveel actieve spelers en precies waren en wat het bedrag is dat zij uitgaven in GTA: Online, maakt Take-Two niet bekend in zijn kwartaalcijfers. Wel zegt de uitgever dat de het online gedeelte van Grand Theft Auto V goed is voor het het merendeel van de inkomsten uit 'terugkerende uitgaven'. Onder die noemer schaart Take-Two inkomsten uit ingame-aankopen zoals virtueel geld.

De uitgever behaalde in totaal met al zijn verkopen van games een omzet van 418 miljoen dollar, omgerekend 353 miljoen euro. Daarvan was 41 procent afkomstig uit terugkerende uitgaven. Dat is een stijging van 71 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De totale omzet was 34 procent hoger dan vorig jaar en de nettowinst kwam uit op 60 miljoen dollar.

Informatie over verkoopaantallen van GTA:V in het afgelopen kwartaal gaf de uitgever niet in zijn bespreking van de cijfers. Meestal doet Take-Two dat wel. Bij de vorige kwartaalcijfers werd bekendgemaakt dat de game tachtig miljoen keer is geleverd.

Grand Theft Auto V stamt uit 2013, maar Rockstar blijft dlc voor GTA: Online uitbrengen. Die uitbreidingen zijn gratis te downloaden, maar voor veel items in die uitbreidingen moeten spelers een grote hoeveelheid ingame currency betalen. Dat virtuele geld kan verdiend worden door de game veel te spelen, maar is ook direct te verkrijgen door zogenaamde Shark Cards aan te schaffen voor echt geld.

Nieuwe informatie over komende games heeft Take-Two niet bekendgemaakt. De uitgever bevestigde nog eens dat Rockstar in het voorjaar van 2018 met Red Dead Redemption 2 komt en dat ook die game een online component krijgt.