LG V30 krijgt 6"-oledscherm met dunne bezels en resolutie van 1440x2880 pixels

LG heeft bekendgemaakt dat zijn eerstvolgende 'belangrijke' smartphone, vermoedelijk de V30, een FullVision-oledscherm krijgt. Onder die noemer schaart de Zuid-Koreaanse fabrikant het scherm met dunne randen aan de boven- en onderkant van het toestel.

Het is voor het eerst sinds de LG G Flex 2 uit 2015 dat LG weer een oledscherm in een smartphone gaat plaatsen. De fabrikant stelt dat dit ideaal is voor vr-toepassingen. In de aankondiging toont LG een afbeelding van de onderkant van de smartphone. Daarop is te zien dat het scherm ver doorloopt tot de onderkant, net als bijvoorbeeld bij de Samsung Galaxy S8-toestellen.

Mogelijk zijn de schermranden ook afgerond. LG noemt dat zijn plastic-oled-technologie het mogelijk maakt om de schermranden te buigen voor een meer ergonomisch ontwerp. LG plaatst de pixels op een substraat van plastic, waardoor het scherm flexibel kan worden gemaakt. De smartphone krijgt een beschermlaag van Gorilla Glass 5.

Het scherm waar LG over spreekt heeft een 6"-diagonaal en een resolutie van 1440x2880 pixels. Vanwege de 2:1-verhouding en dunne schermranden zal de smartphone daardoor kleiner zijn dan 6"-modellen met een traditioneel 16:9-scherm. Ook in de al uitgebracht LG G6 en Q6 zit een scherm dat een groot deel van de voorkant van de telefoon beslaat, maar dat is een lcd en geen oled.

LG claimt dat het scherm 148 procent van de srgb-kleurruimte kan weergeven en 109 procent van de dci-p3-kleurruimte kan tonen. Ook krijgt de telefoon ondersteuning voor weergave van hdr10-materiaal. Wat de maximale helderheid is van het scherm, zegt LG nog niet.

In de aankondiging noemt LG de smartphone waar het scherm in komt niet bij naam, maar het is vrijwel zeker dat het gaat om de V30. Zo vergelijkt de fabrikant het nieuwe toestel met de V20: het nieuwe model heeft volgens LG een kleinere behuizing, met schermranden die aan de boven- en onderkant 20 en 50 procent kleiner zijn.

Eerder verschenen er al renders online van de V30, gemaakt aan de hand van cad-bestanden. Ook plaatste @OnLeaks een afbeelding uit een handleiding op Twitter, waarop hetzelfde ontwerp te zien is. LG heeft zelf een uitnodiging verstuurd voor een presentatie van de telefoon op 31 augustus.