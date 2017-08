Promotiemateriaal toont uiterlijk LG V30

Er zijn beelden opgedoken van de nog onaangekondigde LG V30. In promotiemateriaal van een bedrijf dat door LG is ingehuurd is de smartphone te zien. Zoals verwacht is het meest opvallende kenmerk van de smartphone de dunne rand om het scherm.

De beelden van de LG V30 zijn geschoten door Hitrecord, in een campagne die waarschijnlijk met de fabrikant is afgestemd. Inmiddels zijn de beelden echter weer offline gehaald, mogelijk omdat de V30 nog niet officieel is aangekondigd, maar Droid Life heeft foto's online gezet. De beelden tonen hoe de V30 wordt gebruikt, onder meer voor het maken van foto's en video's. Opvallend zijn de dunne schermranden, iets dat in eerdere geruchten ook al naar voren kwam.

Het is de eerste keer dat er beelden opduiken van de V30. Eerder kwamen er wel renders naar buiten, maar die waren gebaseerd op cad-tekeningen. Ook lekten er al een aantal specificaties uit; naar verwachting geeft LG de V30 een 6"-scherm met resolutie van 2880x1440 pixels.

Waarschijnlijk kondigt LG de V30 op 31 augustus aan. De aankondiging wordt verwacht op de IFA-beurs die in Berlijn wordt gehouden. De fabrikant heeft al een uitnodiging rondgestuurd waarin wordt verwezen naar de komst van de V30.