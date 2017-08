Logo wijst op komst van LG V30+

Smartphone-inside Evan Blass heeft een logo van de LG V30+ op zijn Twitter-account geplaatst. LG lijkt dus twee versies van zijn V30-smartphone te gaan presenteren. Ook stelt Blass dat de quad-dac dit keer naar alle toestellen komt en niet is voorbehouden aan Aziatische exemplaren.

Meer dan een logo met daarop LG V30+ toont Evan Blass niet, maar eerder wist hij al renders vande reguliere V30 naar buiten te brengen. Dat toestel wordt op 31 augustus gepresenteerd en vermoedelijk komt de Zuid-Koreaanse fabrikant dan ook met een plusmodel.

Wat de verschillen zijn met de V30 is niet duidelijk. Bij veel fabrikanten zijn de plusversies grotere modellen, maar van de reguliere V30 is al bekend dat deze een 6"-oledscherm krijgt met een 2:1-verhouding en een resolutie van 2880x1440 pixels. Het zou ook om een verschil in specificaties kunnen gaan, zoals de hoeveelheid ram of opslaggeheugen.

LG voorzag zijn G6-smartphone van een quad-dac, maar voegde die alleen toe aan modellen die in Azië werden verkocht. Blass zegt in een tweet dat de V30 ook een quad-dac krijgt, maar dat deze bij alle modellen aanwezig zal zijn.

Renders van de LG V30, eerder naar buiten gebracht door Evan Blass