LG brengt V30 met 6"-oledscherm en dubbele camera eind dit jaar uit

LG heeft zijn V30-smartphone aangekondigd. De telefoon heeft een 6"-oledscherm met een 2:1-verhouding dat bijna de hele voorkant beslaat. In de V30 zit een Snapdragon 835-soc, 4GB ram en 64GB opslaggeheugen. In het vierde kwartaal komt het toestel naar de Benelux.

Het oledscherm heeft een resolutie van 2880x1440 pixels, goed voor een pixeldichtheid van 538ppi. LG voorziet de V30 van Android 7.1.2 en in de behuizing zit een 3300mAh-accu. De smartphone ondersteunt bluetooth 5.0 en heeft een usb-c-aansluiting. Het interne ufs 2.0-opslaggeheugen kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje. Er komt ook een LG V30+ met 128GB opslagruimte, maar die komt in een 'beperkt aantal' landen op de markt en voorlopig niet in de Benelux.

De LG V30 heeft afmetingen van 151,7x75,4x7,3mm en daarmee heeft het toestel een screen-to-bezel ratio van ruim 81 procent. Dat is iets minder dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Note 8, waarbij de ratio uitkomt op bijna 83 procent. De behuizing is waterdicht volgens de ip68-certificatiel; dat betekent dat hij een halfuur lang een meter diep onderwater gebruikt kan worden. Het toestel is voorzien van een 32bit-quad-dac en LG levert de telefoon in combinatie met oordopjes van B&O Play.

Aan de achterkant van de LG V30 zitten twee camera's. De reguliere camera heeft een 16-megapixelsensor met een f/1.6-lens en de tweede camera heeft een groothoeklens met een 13-megapixelsensor en een f/1.9-lens. De beeldhoek van deze camera is 120 graden, net als bij de groothoekcamera van de LG G6. De frontcamera heeft een 5-megapixelresolutie en een f/2.2-lens. Bij de presentatie maakte LG nog niet bekend welke sensoren er gebruikt worden en hoe groot deze zijn.

LG maakt op de V30 gebruik van een 'always-on display', waarmee notificaties en de knoppen om het afspelen van muziek te bedienen getoond worden als het scherm uit staat. Het toestel krijgt verder stemherkenning; gebruikers kunnen een woordcombinatie instellen om de telefoon te ontgrendelen. Ook is ontgrendelen met gezichtsherkenning mogelijk en er zit een vingerafdrukscanner aan de achterkant.

De V30 ondersteunt Google Assistant en krijgt daarbij een aantal speciale mogelijkheden. Zo kunnen gebruikers vragen om een groothoekselfie te maken, de telefoon schakelt de frontcamera dan over naar de groothoekmodus. Verder claimt LG dat de V30 is voorzien van geavanceerde audioverwerking waardoor het toestel het Ok Google-commando ook kan verstaan als er luide muziek wordt afgespeeld.

Voor de officiële bekendmaking verscheen er al veel informatie over de V30. Ook bracht LG zelf al diverse details naar buiten in de afgelopen weken. Ondanks dat het toestel nu officieel is gepresenteerd, is de prijs nog niet bekendgemaakt. LG gaat de V30 in Zuid-Korea vanaf 21 september leveren en daarna moet het toestel in meer landen beschikbaar komen. Er komen uitvoeringen in zwart, zilver, blauw en paars. In de Benelux zal het toestel ergens in het vierde kwartaal verschijnen.