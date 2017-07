LG presenteert V30-smartphone op 31 augustus

LG heeft een save the data gestuurd voor de presentatie van een nieuwe smartphone op 31 augustus. De grote V in beeld geeft weg dat het hoogstwaarschijnlijk gaat om het nieuwe toestel in de V-serie, de V30.

Op de afbeelding is bovendien de locatie van de presentatie te zien, namelijk de Duitse hoofdstad Berlijn. De presentatie valt daarmee samen met de dag van de persconferenties voorafgaand aan elektronicabeurs IFA, die begin september in Berlijn plaatsvindt. Veel fabrikanten grijpen die dag aan om nieuwe producten te laten zien.

De teaser lijkt al wat informatie te bevatten. Behalve dat er een verlengd scherm zichtbaar lijkt als op de G6 en Q6, is de afbeelding precies in een verhouding van 2:1, net als de verlengde schermen van die smartphones. Het vele gebruik van zwart verwijst vaak naar oledschermen en LG zei al eerder een toestel met oledscherm te gaan uitbrengen dit jaar. Behalve de V30 kan het daarbij ook gaan om de vermeende Pixel XL 2. Die zou ook een door LG gemaakt verlengd oledscherm hebben.

Er gaan al maanden geruchten over de V30. Zo zou de telefoon naast een verlengd oledscherm aan de achterkant een dubbele camera hebben. In de V-serie kwamen eerder de V10 en V20 uit. Die onderscheidden zich met een tweede scherm aan de voorkant en geavanceerde handmatige functies voor het opnemen van video en audio.