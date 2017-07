Google Earth geeft in toekomst gebruikers mogelijkheid 'reisverslag' te uploaden

Google Earth zal in de komende twee tot drie jaar de mogelijkheid geven aan gebruikers om een eigen 'reisverslag' te uploaden. Deze verhalen kunnen gebruikers publiek zetten of privé houden, zo zegt een topvrouw van de zoekgigant tegen persbureau Reuters.

De bedoeling is dat de reisverslagen overeen komen met het format van de professionele 'voyagers' die nu in Earth zijn verschenen, legt Rebecca Moore van Google uit tegen Reuters. Daarbij kan het gaan om tekst, foto's en video's die gebruikers kunnen toevoegen aan een bepaalde locatie.

Daarmee kunnen gebruikers eigen 'voyagers' toevoegen. Google introduceerde deze afgelopen voorjaar. Gebruikers kunnen hiermee interactieve rondleidingen zien die worden begeleid door ingesproken teksten van bijvoorbeeld wetenschappers. Zo zijn zes bijzondere natuurlocaties afkomstig uit BBC Earth-afleveringen te zien en is het Gombe National Park in Tanzania te bekijken waarbij de stem van Jane Goodall vertelt over haar onderzoek naar chimpansees.

In totaal zijn er meer dan vijftig van dit soort verhalen in de nieuwe versie van Google Earth verwerkt. Deze verhalen gaan gepaard met onder andere 360-gradenvideo's en beelden vanuit het street view-perspectief. Google zal de verhalen van reizigers niet vooraf gaan bewerken, meldt Moore. De zoekgigant wil de functie binnen drie jaar toevoegen.