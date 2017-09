Google voorziet Street View-auto's van betere camera's

Google heeft sommige van zijn Street View-auto's voorzien van nieuwe camera's, met een hogere resolutie. De nieuwe hardware gebruikt zeven 20-megapixelsensoren. Dat moet niet alleen scherper beeld opleveren, maar ook beeld dat beter naadloos in elkaar overloopt.

De nieuwe hardware die Google gebruikt op zijn Street View-auto's is kleiner en gebruikt minder camera's. Voorheen gebruikte de zoekgigant een grote bol met daarin vijftien camera's verwerkt. Die hardware is al acht jaar ongewijzigd. Het nieuwe model beschikt over zeven camera's. Uitgebreide technische details heeft Google nog niet gegeven, maar in een interview met Wired zegt de topman van de Google Maps-afdeling dat de vernieuwde camera's voor scherper beeld zorgen met een hoger contrast en betere kleurweergave. Ook moet de nieuwe hardware zorgen voor minder stitch-fouten en dus betere naadloze overgangen tussen gemaakte foto's.

Op de nieuwe hardwaremodule voor Street View-auto's zitten twee laserradars die de positie van de auto bepalen en afstand meten. Deze informatie kan gebruikt worden voor de Google Maps-dienst. Ook zitten er hd-camera's die naar de zijkant kijken om tekst waar te nemen, zoals bedrijfsnamen en straatnamen. Alle informatie van deze camera's wordt volgens Google met behulp van kunstmatige intelligentie verwerkt.

In de stad Santa Cruz in de Amerikaanse staat Californië, rijden Street View-auto's rond met de nieuwe camera's. De huidige Street View-beelden van die stad die online staan, zijn nog met de oude hardware gemaakt. Dat is onder andere te zien aan de schaduw van de opnameauto, die nog over de bolvormige camera beschikt. Wired heeft een aantal vergelijkingen geplaatst van de hardware in de oude en nieuwe auto's.

Vergelijking van beeldkwaliteit met de oude hardware (links) en de nieuwe camera's.

De nieuwe Street View-camera's, afbeelding afkomstig uit een video van Wired.