Spaanse toezichthouder beboet Google voor verzamelen wifidata Street View-auto's

De privacytoezichthouder in Spanje, het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, heeft Google een boete van 300.000 euro opgelegd voor het verzamelen van wifigegevens met de speciale Street View-auto's, terwijl daar geen toestemming voor was.

Volgens de Spaanse privacywaakhond is er sprake van een ernstige schending van de wet op de gegevensbescherming. Deze Spaanse wet schrijft voor dat er eerst toestemming van de getroffen partij nodig is, voordat de gegevens mogen worden verzameld. De toezichthouder stelt dat daar geen sprake van was, toen Google persoonlijke gegevens verzamelde en opsloeg via open wifinetwerken, zo schrijft de Spaanse krant El País.

Google heeft volgens de toezichthouder onder meer informatie over e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden en ip-adressen verzameld. Het agentschap stelt uitdrukkelijk dat het feit dat er bij open wifinetwerken geen beveiliging is ingesteld, niet betekent dat er zomaar persoonsgegevens mogen worden verzameld en gebruikt.

De boete is opgelegd voor het handelen van Google in de periode mei 2008 tot en met mei 2010. De toezichthouder heeft de hoogst mogelijke wettelijke boete opgelegd die staat voor de categorie van 'ernstige overtredingen' van de wet. Er is nog een zwaardere categorie waar zeer zware overtredingen onder vallen; daarbij kan de toezichthouder een maximale boete van 600.000 euro opleggen. Het is niet duidelijk waarom de toezichthouder heeft geoordeeld dat de praktijk van Google niet in deze zwaarste categorie valt.

De privacywaakhond kwam tot deze maximale boete omdat de overtreding gedurende lange tijd plaatsvond, er een enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens werd verzameld, omdat deze data werd gekoppeld aan de activiteit van gebruikers op Google, en omdat het om een groot bedrijf gaat.

In Nederland werd er al in 2011 opgetreden tegen het verzamelen van persoonsgegevens door Street View-auto's van Google. Het toenmalige College bescherming persoonsgegevens, de huidige Autoriteit Persoonsgegevens, legde toen geen boete op; de toezichthouder legde Google een last onder dwangsom op, waarmee het bedrijf werd gedwongen om binnen drie maanden de betrokkenen te informeren over de verzameling van gegevens over wifirouters met Street View-auto’s. Ook werd Google gedwongen om een online opt-outmogelijkheid aan te bieden waarmee mensen zich konden verzetten tegen de verwerking van gegevens over hun wifirouters.