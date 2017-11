Injustice 2 verschijnt op 14 november voor pc

De pc-versie van Injustice 2 verschijnt op 14 november op Steam en in de Microsoft Store. Maandag is de multiplayerbèta van het spel van start gegaan op het gameplatform van Valve. De test duurt tot 10 november en stelt spelers in staat om 1vs1-potjes te spelen.

Eind oktober kondigden Warner Bros. en DC Entertainment de pc-versie van Injustice 2 en had er een bèta van start moeten gaan, maar die werd uitgesteld voor onbepaalde tijd. Inmiddels is de bètaversie te downloaden op Steam. Volgens de omschrijving is de test bedoeld om de netwerkcode van de game te testen.

Injustice 2 is ontwikkeld door NetherRealm Studios en het spel verscheen in mei voor de Xbox One en de PlayStation 4. De game is door QLOC aangepast voor de pc. Die studio was ook verantwoordelijk voor de pc-versie van Mortal Kombat X.

Injustice 2 is een vechtspel waarin superhelden uit het DC-universum aanwezig zijn, waaronder Justice League-personages Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash en Cyborg. Ook andere DC-personages zoals Harley Quinn en Green Arrow zitten in het spel. Tweakers publiceerde in juni een review van de consoleversie van de game.