Racegame Gravel komt uit op 27 februari 2018

De off-road racegame Gravel verschijnt op 27 februari voor de PlayStation 4, de Xbox One en op Steam. Dat heeft ontwikkelaar Milestone bekendgemaakt. De studio is bekend van de MotoGP-serie.

De releasedatum wordt genoemd in de nieuwste ontwikkelaarsvideo die de studio online heeft gezet. In dat filmpje vertellen de makers over de carrièremodus die draait om de Off-Road Masters. Dat is een zogenaamde tv-show op Gravel Channel waarin de beste coureurs ter wereld het tegen elkaar opnemen.

In de game zitten vier disciplines: Cross Country, Wild Rush, Speed Cross en Stadium Circuit. In de multiplayermodus kunnen tot twaalf spelers samen racen. Gravel werd in maart aangekondigd door de Italiaanse ontwikkelaar Milestone. Vorige maand bracht de studio Ride 2 uit en ook de MotoGP- en MXGP-games zijn afkomstig van de studio.

Gamescom-trailer van Gravel