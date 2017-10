Injustice 2 krijgt pc-versie, open bèta begint woensdag op Steam

Warner Bros. en DC entertainment hebben aangekondigd dat vechtspel Injustice 2 naar de pc komt. Vanaf woensdag is er een open bta beschikbaar op Steam, uiteindelijk moet het spel ook via de Windows Store te koop zijn.

Wanneer de definitieve versie van Injustice 2 uitkomt is nog niet bekend. Ook zijn er nog geen verdere details bekendgemaakt over de pc-versie. De game, die is ontwikkeld door NetherRealm Studios en in mei verscheen voor de Xbox One en de PlayStation 4, wordt door QLOC aangepast voor de pc. Die studio was ook verantwoordelijk voor de pc-versie van Mortal Kombat X.

Injustice 2 is een vechtspel waarin superhelden uit het DC-universum aanwezig zijn, waaronder Justice League-personages Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash en Cyborg. Ook andere DC-personages zoals Harley Quinn en Green Arrow zitten in het spel. Tweakers publiceerde in juni een review van de consoleversie van de game.

De Steam-pagina van Injustice 2 staat nog niet online, maar vanaf woensdag staat er een open bèta op het gameplatform van Valve, zegt de uitgever in een persbericht dat via e-mail is verstuurd. Over eventuele cross-playfunctionaliteit tussen pc en consoles is nog niets bekendgemaakt.