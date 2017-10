GfK: smartphoneverkopen dalen in West-Europa

In West-Europa zijn er volgens marktonderzoeker GfK in het derde kwartaal van dit jaar 30,9 miljoen smartphones verkocht. Dat is een daling van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet steeg wel, omdat smartphones steeds duurder worden.

De omzet uit de verkoop van smartphones bedroeg 13,7 miljard dollar, een stijging van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daaruit is op te maken dat West-Europeanen gemiddeld 443 dollar, omgerekend zo'n 377 euro, betaalden voor hun smartphone. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat ongeveer 338 euro.

Het is het vierde kwartaal op rij dat het aantal verkochte toestellen in West-Europa is afgenomen. Volgens GfK komt dat door de verzadigde markt en momenteel ook door de iPhone X, die pas in november uitkomt. Apple brengt zijn iPhones gebruikelijk in het derde kwartaal uit, maar het nieuwe topmodel komt dit keer pas in het vierde kwartaal.

GfK stelt dat een op de acht verkochte smartphones in West-Europa een prijs had van meer dan 900 dollar, omgerekend 765 euro. Een jaar geleden was dat nog maar een op de zestien toestellen. Dit jaar verschenen de eerste smartphones met een adviesprijs van meer dan duizend euro. Tweakers publiceerde een achtergrondverhaal over de trend van steeds duurder wordende telefoons.

Wereldwijd zit de smartphonemarkt nog in de lift volgens de cijfers van GfK. In het derde kwartaal zijn er 366,6 miljoen toestellen verkocht en dat is 3 procent meer dan een jaar eerder. De omzet ging met 10 procent omhoog naar 116,8 miljard dollar. De gemiddelde prijs van een smartphone wereldwijd komt daarmee uit op omgerekend zo'n 270 euro.