Smartphones worden steeds duurder

Je kon erop wachten; Samsung naderde in augustus als eerste grote smartphonemaker de magische grens van duizend euro als adviesprijs voor een nieuwe smartphone, met de Galaxy Note 8: 999 euro. Apple knalde er onlangs keihard overeen met zijn iPhone X: 1159 euro. Dat roept altijd de vraag op of high-end smartphones duurder worden. Twee jaar geleden hebben we die vraag proberen te beantwoorden aan de hand van series high-end telefoons van bekende merken. Hoe ontwikkelde de prijs bij de release zich en hoe was die prijs na drie maanden? Inmiddels is het twee jaar later en kijken we hoe het ervoor staat. Zijn de prijzen nog veel verder gestegen of is het alleen maar het effect van normale inflatie?

Om de toestellen goed te kunnen vergelijken hebben we series genomen van bekende merken: Apples iPhone tot met de iPhone 8 natuurlijk en Samsungs Galaxy S. Bij HTC zijn we uitgegaan van de Desire, Sensation en daarna de One-serie, gevolgd door de HTC 10 en U11. Bij Sony hebben we de high-end modellen uit het najaar gepakt: de Xperia X10, Arc S, T, Z1, Z3, Z5, XZ en XZ1. Bij LG ging het om de Optimus-serie met de 2X, 4X HD en daarna de G-serie tot aan de G6.