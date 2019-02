GfK: Smartphoneverkoop daalde in 2018 maar omzet nam toe

In 2018 gingen er wereldwijd 1,44 miljard smartphones over de toonbank volgens onderzoeksbedrijf GfK. Dat is een daling van drie procent ten opzichte van 2017. De totale omzet nam wel toe door prijsstijgingen van high-end toestellen.

De afname van het aantal verkochte smartphones werd gecompenseerd door een toename van de omzet met 5 procent tot 522 miljard dollar, schrijft GfK. De toename van de omzet komt omdat er meer duurdere smartphones worden verkocht. In het vierde kwartaal van 2018 daalde de verkoop van het aantal smartphones met zeven procent ten opzichte van eind 2017.

Ongeveer twaalf procent van de smartphones die in 2018 werden verkocht had een prijs van 800 dollar of hoger. In 2017 lag dat percentage nog op negen procent. Fabrikanten hebben in de afgelopen jaren de prijzen van hun toptoestellen verhoogd om dalende verkopen te compenseren.

Het segment van smartphones die tussen 150 en 400 dollar kosten was goed voor een aandeel van 46 procent in 2018. In 2017 was dat 44 procent, waaruit blijkt dat smartphones in deze categorie dus ook populairder zijn geworden. In het vierde kwartaal van 2018 daalde de gemiddelde verkoopprijs van een smartphone ten opzichte van eind 2017 overigens met twee procent tot 384 dollar, volgens de GfK-cijfers.