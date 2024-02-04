GfK: steeds meer Nederlanders gebruiken smartphone minstens drie jaar

Ah ja, de "ik koop iedere 2 jaar een dure smartphone en koop dan een nieuwe want hij is 2e hands nog veel geld waard" argument. Ik ga wat aannames doen voor deze doelgroep: Men koopt het duurste toestel iedere 2 jaar, direct bij de release. (want de echte reden is fancy nieuw gadgets hebben, niet geld besparen)
Ten eerste, afschrijving. De afschrijving van ieder toestel is gemiddeld zo'n 30% per jaar. Na 2 jaar is je toestel zo'n 50% waard van de nieuwprijs (0,7*0,7). De percentages verschillen per toestel en per merk. Zo is de afschrijving van toestel met meer opslag (een 1TB iPhone bijv.) veel groter, en toestellen die snel in prijs zakken (gebruikelijk in Android land) schrijven sneller af, als je dit vergelijkt met de prijs op de release. Echter, Android gebruikers kopen geen toestel op de release, omdat ze weten dat de prijs na 3-6 maanden drastisch lager is, en/of vaak via abonnement ook veel goedkoper is. Maar het gaat hier niet om Android, maar om de iPhones, die gewoon duur blijven na de release. Je bent hier dus eigenlijk al direct in het nadeel, want een high-end Samsung toestel kan je na 6 maanden soms al kopen voor 30% minder, maar die komt niet met 8 jaar updates voor dat toestel dat je na 2 jaar weg doet. Anyway, ik ga verder.
Laat ik eens kijken naar de iPhone 13 Pro Max 128GB. Deze was 1259 euro op release. Op vraag & aanbod kan je ze nu al vinden voor 475 euro, of 600 euro voor een wat mooier exemplaar. Dat is dus een afschrijving van sowieso 50% - mijn schatting van 30% per jaar is dus compleet realistisch.
Ik pak een Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, 1450 euro op release. Volgens mijn formule is die 49% waard na 2 jaar, zo'n 710 euro. Het bezit van die iPhone kost je dus zo'n 740 euro. Verdeeld over 24 maanden komt dat neer op 30,83 per maand.
Maar dan ben je er nog niet - alleen iPhones in uitmuntende staat behouden hun waarde, dus reken maar op een (duur) hoesje en screenprotectors. Ik reken voor het gemak 80 euro aan hoesjes en protectors, en dat is zonder AppleCare. Met die 80 euro erbij kom je dan op gemiddeld 34,16 euro per maand voor 2 jaar
.
Na 3 jaar, met 30% per jaar, is je iPhone nog maar 34% waard van de nieuwwaarde, zo'n 500 euro. Dat is een afschrijving van 952 euro. Ik ga er vanuit dat je hetzelfde hoesje gebruikt en 1 extra screenprotector koopt, totaal 90 euro. In die 3 jaar kost je iPhone dan 1042 euro, of 28,94 per maand
.
Voor de fun, 1 jaar kost je 42,08 per maand en 4 jaar kost je 25,04 euro per maand.
Neem je er icloud bij, omdat 128 en 256GB veel te weinig is voor 48MP fotos, dan ben je ook nog eens 10 euro per maand kwijt. Niet je telefoon laten vallen he!
Conclusie, zoals iedereen had verwacht, is heel simpel: Hoe langer je je toestel houdt, hoe voordeliger het is.
Echter, 2-3 jaar is naar mijn mening wel de "sweet spot". Goedkoper is het absoluut niet. Een goedkoper toestel is altijd goedkoper in bezit. De afschrijving is vrijwel altijd ongeveer die 30% per jaar.
Wil je echt een goedkoop toestel? De FairPhone 5 krijgt 8 jaar lang updates
en kost 699 euro. Zelfs als-ie na 8 volledig niets waard is, kost het toestel je 7,28 euro per maand over 8 jaar
(exclusief reparaties, screenprotectors en hoesjes; reparaties zijn uiteraard voordelig want die kan je zelf uitvoeren) en zelfs als je 'm verliest ben je maar 699 kwijt ipv 1450 euro. Ook komt die telefoon met 5 jaar garantie ipv 2 (Apple)
Niemand neemt een iPhone omdat het voordelig is. Dat is gewoon jezelf voor de gek houden. Je neemt iedere 2 jaar een nieuwe iPhone omdat je gewoon van fancy gadgets houdt.
Wat kan je doen met het geld dat je bespaart met 8 jaar fairphone? Nou even rekenen:
8 jaar fairphone: 699 euro
8 jaar iPhone Pro Max om de 2 jaar: 30,83*96=2960 euro (excl hoesjes enzo, en iPhones worden ieder jaar duurder...)
Met die 2261 euro (in praktijk meer) kan je een Sony A7C II
halen; deze camera is veruit superieur aan iedere smartphone, ook de komende 8 jaar.
[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 15:11]