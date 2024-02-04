GfK: steeds meer Nederlanders gebruiken smartphone minstens drie jaar

Nederlanders doen steeds langer met hun telefoon, blijkt uit onderzoek van GfK en Telecompaper. Eind 2020 gebruikte ongeveer 33,4 procent van de Nederlanders hun telefoon minstens drie jaar, terwijl dat percentage in de eerste helft van 2023 gestegen is naar 41,4 procent.

Op basis van het onderzoek van GfK en Telecompaper zit er vanaf 2020 een stijgende lijn in de leeftijd van de telefoons die Nederlandse consumenten gebruiken, meldt Nu.nl. In 2022 gebruikte bijvoorbeeld zo'n 36,9 procent hun telefoon drie jaar of langer, terwijl dat percentage een jaar later met bijna 5 procent is gestegen. In 2020 gebruikte zo'n 35 procent van de Nederlanders een telefoon die nog geen jaar oud was, terwijl dat drie jaar later gedaald is naar 28 procent. Er zijn in het onderzoek geen duidelijke verschillen gevonden tussen smartphonemodellen. Gebruikers doen dus bijvoorbeeld niet significant langer met een Samsung-toestel dan met een iPhone.

Er worden verschillende mogelijke redenen genoemd voor dit verschijnsel. Zo zouden smartphones steeds minder uiterlijke verschillen vertonen, en zijn de jaarlijkse vernieuwingen steeds subtieler. Daardoor hebben steeds minder consumenten een reden om ieder jaar een nieuwe telefoon aan te schaffen, aldus de marktonderzoekers.

Ook ondersteunen fabrikanten hun telefoons steeds langer met updates en upgrades. Zo beloofde Samsung sinds 2021 vier OS-upgrades en vijf jaar aan beveiligingsupdates voor veel van zijn telefoons, maar vanaf de S24-serie is dat verhoogd naar zeven jaar aan updates. Hiermee volgt het Zuid-Koreaanse bedrijf Google, dat hetzelfde aantal updates belooft voor de Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 04-02-2024 09:50
276 • submitter: wildhagen

04-02-2024 • 09:50

276

Submitter: wildhagen

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Reacties (276)

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kw_nl 4 februari 2024 09:55
Ik hou nog steeds twee jaar aan. Om de simpele reden dan een iPhone dan nog wat oplevert. Daarna gaat de prijs vrij rap omlaag. Met wat de iPhone nog oplevert financier ik de nieuwe iPhone.
Gamebuster @kw_nl4 februari 2024 14:47
Ah ja, de "ik koop iedere 2 jaar een dure smartphone en koop dan een nieuwe want hij is 2e hands nog veel geld waard" argument. Ik ga wat aannames doen voor deze doelgroep: Men koopt het duurste toestel iedere 2 jaar, direct bij de release. (want de echte reden is fancy nieuw gadgets hebben, niet geld besparen)

Ten eerste, afschrijving. De afschrijving van ieder toestel is gemiddeld zo'n 30% per jaar. Na 2 jaar is je toestel zo'n 50% waard van de nieuwprijs (0,7*0,7). De percentages verschillen per toestel en per merk. Zo is de afschrijving van toestel met meer opslag (een 1TB iPhone bijv.) veel groter, en toestellen die snel in prijs zakken (gebruikelijk in Android land) schrijven sneller af, als je dit vergelijkt met de prijs op de release. Echter, Android gebruikers kopen geen toestel op de release, omdat ze weten dat de prijs na 3-6 maanden drastisch lager is, en/of vaak via abonnement ook veel goedkoper is. Maar het gaat hier niet om Android, maar om de iPhones, die gewoon duur blijven na de release. Je bent hier dus eigenlijk al direct in het nadeel, want een high-end Samsung toestel kan je na 6 maanden soms al kopen voor 30% minder, maar die komt niet met 8 jaar updates voor dat toestel dat je na 2 jaar weg doet. Anyway, ik ga verder.

Laat ik eens kijken naar de iPhone 13 Pro Max 128GB. Deze was 1259 euro op release. Op vraag & aanbod kan je ze nu al vinden voor 475 euro, of 600 euro voor een wat mooier exemplaar. Dat is dus een afschrijving van sowieso 50% - mijn schatting van 30% per jaar is dus compleet realistisch.

Ik pak een Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, 1450 euro op release. Volgens mijn formule is die 49% waard na 2 jaar, zo'n 710 euro. Het bezit van die iPhone kost je dus zo'n 740 euro. Verdeeld over 24 maanden komt dat neer op 30,83 per maand.

Maar dan ben je er nog niet - alleen iPhones in uitmuntende staat behouden hun waarde, dus reken maar op een (duur) hoesje en screenprotectors. Ik reken voor het gemak 80 euro aan hoesjes en protectors, en dat is zonder AppleCare. Met die 80 euro erbij kom je dan op gemiddeld 34,16 euro per maand voor 2 jaar.

Na 3 jaar, met 30% per jaar, is je iPhone nog maar 34% waard van de nieuwwaarde, zo'n 500 euro. Dat is een afschrijving van 952 euro. Ik ga er vanuit dat je hetzelfde hoesje gebruikt en 1 extra screenprotector koopt, totaal 90 euro. In die 3 jaar kost je iPhone dan 1042 euro, of 28,94 per maand.

Voor de fun, 1 jaar kost je 42,08 per maand en 4 jaar kost je 25,04 euro per maand.

Neem je er icloud bij, omdat 128 en 256GB veel te weinig is voor 48MP fotos, dan ben je ook nog eens 10 euro per maand kwijt. Niet je telefoon laten vallen he!

Conclusie, zoals iedereen had verwacht, is heel simpel: Hoe langer je je toestel houdt, hoe voordeliger het is.

Echter, 2-3 jaar is naar mijn mening wel de "sweet spot". Goedkoper is het absoluut niet. Een goedkoper toestel is altijd goedkoper in bezit. De afschrijving is vrijwel altijd ongeveer die 30% per jaar.

Wil je echt een goedkoop toestel? De FairPhone 5 krijgt 8 jaar lang updates en kost 699 euro. Zelfs als-ie na 8 volledig niets waard is, kost het toestel je 7,28 euro per maand over 8 jaar (exclusief reparaties, screenprotectors en hoesjes; reparaties zijn uiteraard voordelig want die kan je zelf uitvoeren) en zelfs als je 'm verliest ben je maar 699 kwijt ipv 1450 euro. Ook komt die telefoon met 5 jaar garantie ipv 2 (Apple)

Niemand neemt een iPhone omdat het voordelig is. Dat is gewoon jezelf voor de gek houden. Je neemt iedere 2 jaar een nieuwe iPhone omdat je gewoon van fancy gadgets houdt.

Wat kan je doen met het geld dat je bespaart met 8 jaar fairphone? Nou even rekenen:

8 jaar fairphone: 699 euro
8 jaar iPhone Pro Max om de 2 jaar: 30,83*96=2960 euro (excl hoesjes enzo, en iPhones worden ieder jaar duurder...)

Met die 2261 euro (in praktijk meer) kan je een Sony A7C II halen; deze camera is veruit superieur aan iedere smartphone, ook de komende 8 jaar.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 15:11]

Brat @Gamebuster4 februari 2024 17:04
In plaats van deze literatuur had je ook kunnen sturen:
"Fairphone lijkt een langer leven te hebben en ik ben zelf fan van Android.
Ook al weet ik dat 90% van de iPhone gebruikers echt alleen iOS willen en geen Android,
neem een Fairphone want het behouden van een telefoon voor 8 jaar is rendabeler dan iedere 2 jaar wisselen (duh)"

Het is helemaal geen logica want je bent appels met peren aan het vergelijken en je gebruikt voor je conclusie enorm veel mening gebaseerd.
Gamebuster @Brat4 februari 2024 17:56
Ik ben helemaal geen fan van Android. Ik vind Android verschrikkelijk, maar er zijn geen alternatieven. Wat, iOS? Je kan geen iPhone kopen, die kan je alleen maar huren tegen eenmalige betaling.

Magoed, iOS is prima natuurlijk. Als je voordelig een iPhone wilt gebruiken, koop je een 2e hands toestel (na die 2 jaar) of een instapper. Qua performance zijn ze vrijwel identiek (tenzij je dagelijks geekbench draait), maar ze zijn vaak drastisch goedkoper. Want ja, dat was het doel toch? Geld besparen? Met de gebruikelijke lange levensduur van iPhones is een iPhone van 2 jaar oud 3 jaar lang gebruiken super voordelig, en echt veel zal je niet missen. En het is nou niet alsof er bij 2 jaar een gigantisch verschil zit in de cameras of performance.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 15:11]

GS88 @Gamebuster5 februari 2024 00:27
Windows Phone ftw! :')
Sanghelios @GS885 februari 2024 13:43
Ik vind het oprecht jammer dat het niet meer succesvol is geworden.
heb een Lumia 830 gehad en dat was echt een goed toestel en het OS werkte echt goed en zag er heel mooi uit.
Sanghelios @Gamebuster5 februari 2024 13:42
Exact.
Ik heb ook een hekel aan een Google spyphone (lees Android) dus ga ik voor een iPhone (jaja, ik weet het. Hier kan een uitgebreide discussie over gevoerd worden)
Echt andere gebruiksvriendelijke alternatieven zijn er niet).
Als een nieuw model uitkomt koop ik het model van het jaar ervoor.
Zodra de updates stoppen, wat bij Apple meestal erg goed zit koop ik dan een nieuwe.
Tussendoor is het eventueel de batterij vervangen als dat nodig is, maar dat kan vaak al voor zo'n 50 eurootjes.
Mijn iPhone 11 bolt na 3 jaar nog als een trein en de batterij is nog steeds 89%. Ik zou niet weten waarom ik een nieuwe moet kopen.
Als ik dan na een jaar of 5/6 mijn toestel verkoop krijg ik er vaak nog 80 euro voor terug.
Gamebuster @Sanghelios5 februari 2024 14:14
Ik heb dus jaren lang iPhone gebruikt en heb nu Android. Ik ben blij met het toestel, maar Android vind ik maar een beetje meh. Los van het "spyphone" verhaal, vind ik Android op een hoop vlakken nog steeds onduidelijk. Zoiets simpels als notificaties is nog steeds een mysterie voor me, en het OS is echt niet bug-vrij, duidelijk slechter dan iOS. (al is iOS ook echt niet foutloos).

Het is echt een kwestie van "pick your poison". Ik merk vooral dat ik sinds de switch gewoon veel minder met mijn telefoon doe. Maar hey, ik heb een vingerafdrukscanner, 3.5mm poort en microSD kaart slot - en ik gebruik ze ook zowaar!
Sanghelios @Gamebuster5 februari 2024 17:25
Als ik zie bij kennissen hoe Android is opgebouwd vind ik iOS veel duidelijker en stabieler ja.
Een wirwar van instellingen ten opzichte van een duidelijker iOS.
Maar dat is persoonlijk natuurlijk, iemand anders zal wel het omgekeerde vinden.
Een iPhone heeft ook heel wat minpunten hoor, dus wil zeker niet als een fanboy klinken.
Pick your poison is de nagel op de kop :)
Llopigat
@Sanghelios5 februari 2024 14:23
Android is juist door de open natuur minder 'spyphonerig' te maken dan iOS. Op iOS zit je altijd vast aan wat Apple je biedt, zoals ze hun eigen advertenties wel toegang geven tot dingen en telemetrie hebben.

Op veel Androids kan je een alternatieve firmware installeren die wel helemaal google-vrij is. Zoals CalyxOS. Je hebt ook een heel fijn ecosysteem met FOSS apps die helemaal geen spyware of reclames bevatten en daardoor veel sneller en zuiniger werken dan commerciele apps.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 15:11]

D100 @Brat5 februari 2024 10:16
@Brat, @Gamebuster:
Brat's samenvatting is fout. De correcte weerspiegeling van Gamebuster's stuk is: je koopt een nieuwe phone na 2 jaar omdat je de nieuwste wil hebben. Dat is eerlijke praat en niets mis mee, maar andere redenen* zoeken is zelfbedrog.
En inderdaad ieder besteedt z'n geld naar eigen wensen. Als je er zelf plezier aan hebt, doen.

* andere redenen: er van uitgaande dat je phone niet stuk is, verdwenen is, etc..
* Gamebuster toont met getallen aan dat de afschrijving groot is, en relatief kleiner (in absolute getallen groter, op jaarbasis kleiner) wordt met de tijd. Geen speld tussen te krijgen, en is iets dat wij 'allemaal' al wisten. Dit is een economische wetmatigheid die enkel niet geldt bij drastische tekorten (grotere vraag dan aanbod) op de markt. Een voorbeeld, enkele jaren geleden konden recente gebruikte auto's duurder zijn dan een nieuwe auto (waar je 1-2 jaar op moest wachten voor levering). Een ander voorbeeld, luxe goederen in beperkte mate beschikbaar en die een verwachte investeringswaarde hebben.

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 15:11]

izamani @Brat5 februari 2024 10:36
Hoezo kan hij geen Apple(s) met peren vergelijken? Nieuws gaat over smartphones en sinds Apple de duurste is, neem je dat uiteraard als voorbeeld.
Maar de reden waarom je geen Apple(s) met peren mag vergelijken, is omdat je zelf op je teentjes getrapt bent. Als hij had gezegd Fairphone en Nokia, mogen de appels en peren dan wel met elkaar vergeleken worden?
F.U.B.A.R @Gamebuster4 februari 2024 17:42
Maar @kw_nl is toch vrij om zelf te bepalen hoe hij/zij zijn/haar geld besteedt? Misschien vindt hij/ze iOS 2261 euro leuker dan Android met een Sony camera.
Gamebuster @F.U.B.A.R4 februari 2024 18:00
Natuurlijk, alleen "Om de simpele reden dan een iPhone dan nog wat oplevert. Daarna gaat de prijs vrij rap omlaag." is dus onwaar. De prijs (dagwaarde/verkoop waarde) gaat juist minder hard omlaag na 2 jaar.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 15:11]

SniperEye @Gamebuster5 februari 2024 08:21
Je deponeert een hoop stellingen zonder enig onderbouwing.

Ik citeer daarom uit een interview met de topman van Ajax die stelt:
De smartphones van Apple zijn over het algemeen een stuk duurder dan de concurrentie. „Maar ze behouden hun waarde ook beter. Daar heb je voordeel van bij het inruilen.”
Daarnaast werkt afschrijving altijd met restwaarde. Dan kom ik op de volgende berekening:

iPhone 12 Pro Max graphite grijs, 128 GB, aanschafprijs € 1260,-. Aankoopdatum 8 mei 2021.

Inruilwaarde welke ik beschouw als restwaarde: € 370 (dit geeft Apple voor mijn toestel als ik vanaf een iPhone 15 pro Max koop).

Huidige leeftijd dus 34 maanden. Afschrijving = (€ 1260,00 - € 370,00) / 34 = € 26,17 per maand afschrijving.

Bij V&A staan deze toestellen te koop voor rond € 500 euro. Dan ziet de som er als volgt uit: (1260 - 500) / 34 = € 22,-.

Voorts spreek je over garantie. Je kan garantie nooit 1 op 1 vergelijken. Daarvoor zal je ook de garantievoorwaarden moeten weten en vergelijken.
ap3nr0ts @kw_nl4 februari 2024 10:02
Ik snap je logica, maar voelt het niet enorm zonde? Ik vind 2 jaar met een telefoon doen echt bizar kort. Alsof je om de twee jaar je tv vervangt, voelt het. Toegegeven, ik zit al mijn hele leven op Android en werk met custom roms zodra ondersteuning stopt.
Blokker_1999
@ap3nr0ts4 februari 2024 10:05
In dit geval zou ik zeggen dat het geen zonde is. De telefoon gaat niet in de kast om daar te blijven liggen maar wordt verkocht zodat iemand anders er waarschijnlijk nog eens een jaartje of 2 mee kan doen, als het niet meer is.
evilution @Blokker_19994 februari 2024 10:15
Wat is precies het verschil tussen zelf 4 jaar gebruiken en dan in de kast leggen of na 2 jaar verkopen aan iemand die hem nog 2 jaar gebruikt en dan in de kast legt?
CSB @evilution4 februari 2024 10:22
Daar zit de crux; je zou een soort statiegeld moeten hebben voor die dingen. Als ze echt geen moer meer waard zijn (of niemand wil ze meer hebben) dan moet je er nog een redelijke prijs voor kunnen krijgen als je ze inlevert bij een speciaal inleverpunt. Materialen die sowieso schaarser worden kunnen voor een deel worden hergebruikt voor nieuwe toestellen, jij hebt nog een beetje het gevoel dat het niet compleet weggegooid geld is en het is beter voor het milieu.

In de kast leggen heeft niemand wat aan.
Bolletje Moderator Harde Waren @CSB4 februari 2024 15:21
Wat betref statiegeld: Dat wordt dan weer doorberekend in de prijzen. En je moet dan eigenlijk op voorhand weten wat het statiegeld bedrag is, anders is het niet transparant. Dat werkt met commodity dingen. Vergeet de extra administratieve druk ook niet. Liever niet dus.

Er zijn nu al tal van partijen die oude toestellen aannemen.
Rest is ewaste en moet op verantwoorde manier verwerkt worden.

Ik zie meer in de beweging dat je apparaten, waaronder telefoons, op een makkelijke en kosteneffectieve manier kan repareren. Dat kan de levensduur aanzienlijk verlengen.

[Reactie gewijzigd door Bolletje op 22 juli 2024 15:11]

ochhanz @Bolletje4 februari 2024 20:41
Ik ben hier ook meer fan van, beter voor de portemonnee en langer doen met apparaten en dan pas de materialen hoeven te recyclen is beter en logischer dan apparaten kort gebruiken + recyclen (daar gaat ook energie en geld inzitten). Iets als Nokia G42 (budget telefoon) laat zien dat de optie om te repareren + ok updatebeleid niet veel hoeft te kosten (en Fairphones worden natuurlijk per iteratie ook merkbaar beter).
Verwijderd @CSB4 februari 2024 11:44
Statiegeld is een veel beter idee, maar je kunt dit momenteel al wel doen. Zelfs een toestel van 20 jaar oud is nog wel een tientje waard bij bulk inkopers.
dogtagz @evilution4 februari 2024 12:36
Het verschil is dat jij na 2 jaar een ander toestel koopt of na 4 jaar. Als iedereen dit doet is er een groot verschil in consumptie :).
ChillinR @dogtagz4 februari 2024 12:44
Dit inderdaad.

Edit: nee, het helpt wel degelijk, juist omdat niet iedereen het doet. Per definitie doet niet iedereen het, want anders bestond er geen tweedehands markt.

Zie een keten van mensen die telefoons van elkaar overkopen als:

A koopt iedere 2 jaar een telefoon van de fabrikant.
B koopt iedere 2 jaar een telefoon van A.
C koopt iedere 2 jaar een telefoon van B.
C legt hem daarna in de kast.

De drie mensen (A, B en C) hebben allemaal iedere twee jaar een voor hen nieuwe telefoon, maar er is per twee jaar maar één telefoon van de fabrikant nodig. Omdat iedere telefoon 6 jaar gebruikt wordt.

Nou zal er tussentijds wel een nieuwe batterij o.i.d. nodig zijn, maar soit.

[Reactie gewijzigd door ChillinR op 22 juli 2024 15:11]

Minoesh @ChillinR4 februari 2024 13:30
Precies. Je moet kijken naar hoe lang het toestel gebruikt wordt, niet naar hoe lang een specifieke gebruiker met een toestel doet.
Die twee mensen die tweedehands kopen, kopen dus geen nieuwe. En dan verlaagt het aantal verkochte nieuwe telefoons weer en brengt het in evenwicht dat de ander om de twee jaar er een nieuwe koopt.

Het argument 'ja maar als iedereen dat deed' is niet van toepassing hier want veel mensen willen geen nieuwprijs betalen voor het product. Dat gaat realistisch bezien niet gebeuren.

[Reactie gewijzigd door Minoesh op 22 juli 2024 15:11]

dogtagz @Minoesh4 februari 2024 13:51
Dit werkt toch alleen als er garantie is dat elk toestel per definitie langs gebruiker A, B en C gaat?
De kans is zeer groot dat sommige toestellen bij B of zelfs na A geen nieuwe gebruiker vinden en op de schroot belanden. Dan heb je dus wel de productie van dit toestel, maar niet het ideale cirkeltje wat beschreven wordt.
OruBLMsFrl @dogtagz4 februari 2024 15:12
Een nieuwe iPhone na 2 jaar in de lade en nooit meer gebruiken? Er zijn er weinig die zich dat kunnen permitteren, met elke 2 jaar duizend euro voor een nieuwe (ga uit van geen SE model), of zelfs al 1.500 euro voor de pro series onderhand als je geheugengrootte in het midden van de lineup pakt. Iphone van 2 jaar oud levert nog 500-700 euro op, van vier jaar oud 250-400 euro. Dan heb je met een gezin A wat alles nieuw koopt en na twee jaar in de keukenlade legt een paar duizend euro in de keukenlade continu. Zal vast bestaan ergens in Nederland, ik ken ze helaas niet, waar hele maandsalarissen vrij besteedbaar inkomen in keukenlades wegrotten...

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 22 juli 2024 15:11]

ChillinR @dogtagz4 februari 2024 20:12
Als ze na B geen nieuwe gebruiker vinden dan is de winst minder maar alsnog aanwezig, vergeleken bij een scenario waarbij iedereen om de 2 jaar een nieuwe zou kopen.
Raven_X3 @ChillinR4 februari 2024 16:25
En dan zit ik hier met mijn 2e hands s20fe nadat ik mijn s8 6 jaar heb gehad en deze is overleden door spatwater :(. Mis dat ding echt wel. Snap niet dat de gebruikstijd van een telefoon vaak veel lager ligt.
RobWu @Raven_X35 februari 2024 11:31
"Snap niet dat de gebruikstijd van een telefoon vaak veel lager ligt."

Hele goeie marketing en FOMO ;)

Apple is daar heel goed in, kijk maar eens naar de reclame campagne rondom de nieuwe VR set.
Socials worden overspoeld met 'random video's' van mensen die het ding in het openbaar gebruiken.
resistme @evilution4 februari 2024 10:19
Ik doe het zelf niet maar kan het we beantwoorden: dat je zelf veel vaker het nieuwste van het nieuwste hebt! Bv usb c op je iPhone.
PCG2020 @resistme4 februari 2024 16:42
Lekker boeiend, het nieuwste van het nieuwste. Dat vind ik zo'n lariekoek. Soit, wanneer de OS-ondersteuning van het toestel stopt is het een ander verhaal, dan is de aanschaf van een nieuwe telefoon begrijpelijk.

Maar elke Nieuwe Telefoon van Merk A, B of C kopen omdat het De Nieuwe Telefoon van Merk A, B of C is? Dat ben je echt het onbewuste slachtoffer van uitgekiende kapitalistische hersenspoeling 8)7
JoeBlack2k @PCG20204 februari 2024 22:50
Onbewust? Neuh, ik houd ook gewoon van het nieuwste van het nieuwste
NielsFL @evilution4 februari 2024 10:40
Lijkt me evident: zowel jij als de koper hebben vaker een nieuwer model.

Overigens schuiven wij ze meestal door binnen de familie. Zelfs mijn oude iPhone 5S is nog in gebruik. Dat is een ruim 10 jaar oud toestel.
ultimasnake @evilution4 februari 2024 10:50
Maar wie zegt dat de telefoon na 4 jaar bij iemand in de kast gaat? Mijn vrouw kocht een refurbished iPhone XS 3 jaar terug, inmiddels een iPhone 14 nieuw gekocht en de XS is over naar een van de buurmeisjes. Het toestel gaat al dus naar een derde (of meer maar niet bekend) eigenaar.

Idem voor mijn Apple watch 3, die ging van mij (ik kocht een 5), naar mijn moeder (die kocht een 6) naar mijn vader (die nu de 6 heeft van mijn moeder die een 8 kocht) en hij heeft de watch weer verkocht aan een collega…


In onze familie is het heel normaal om hardware (iPhones, macBooks, watches) door te geven/verkopen waarbij mijn gadget gehalte het hoogst is en die van mijn vader het laagst. Ieder apparaat heeft wel minstens 3 eigenaren gehad in de familie voor het weer verkocht werd. Uitzondering zijn dan weer devices als de iPods etc die tot in den treuren versleten werden en nu in mijn kast liggen als verzamel objecten :)
WillySis @evilution4 februari 2024 11:21
Je hebt zelf elke twee jaar weer het nieuwste van het nieuwste en biedt een ander de kans om voor een relatief gering bedrag een high-end telefoon te kopen die nog best een jaar of drie mee kan. De ondersteuning van Apple en steeds meer andere merken is daar lang genoeg voor.

De upgrades van de smartphones zijn de laatste jaren erg klein, waardoor een Flagship of high-end telefoon van 5 jaar oud nog gemakkelijk mee kan met de top van de middenklasse. Tussen mijn oude Fold (1) en de Fold 4 die ik nu heb vind ik bijvoorbeeld in het gebruik eigenlijk maar weinig verschil. De upgrade van Fold 4 naar 5 was ook niet echt spectaculair.
Blokker_1999
@evilution4 februari 2024 11:24
Maar de reactie van Luke geeft aan dat het zonde zou zijn om slechts 2 jaar met een telefoon te doen. Ik geef aan dat dat hier niet helemaal klopt omdat na die 2 jaar de telefoon een tweede leven krijgt. Het zou zonde zijn wanneer je elke 2 jaar een nieuwe telefoon koopt en de oude dan door niemand meer gebruikt zou worden.
Blizz @evilution4 februari 2024 22:58
Het verschil is dat jij blij een nieuwer model hebt, terwijl je je oude apparaat tegen een prijs waar jij tevreden mee bent verkoopt aan iemand die een nieuw model niet nodig vindt en tevreden je oude apparaat gebruikt.
Lucb1e @Blokker_19994 februari 2024 16:56
Ik denk dat er zonde van het geld bedoeld werd, maar dat het door iemand anders daarna gebruikt wordt is wel een goed punt
038Robijno @ap3nr0ts4 februari 2024 10:25
Toevallig vervang ik ook iedere 2 jaar mijn Tv.. ben iedere 2 jaar steeds groter gaan kopen.
Zit nu inmiddels op de 85inch haha.

Telefoon doe ik meestal maar een jaartje mee, en dan upgrade ik naar een nieuw model IPhone.
Is het nodig? Nee dat niet.
cyberdyne @038Robijno4 februari 2024 11:31
Welk percentage krijg je terug voor je TV na verkoop? Ik neem aan dat je de oude TV verkoopt. Volgens mij dalen ze best snel in waarde?
038Robijno @cyberdyne4 februari 2024 13:12
Ik ruil mijn tv of soundbar in bij HelloTv.. ik krijg vaak goede deals ervoor terug.

Bijv. Korting + geld voor ‘oude’ tv..
Moest €1000 bij betalen voor een TV van €2900 😁
Benjamin- @038Robijno5 februari 2024 19:47
Dit zegt dus helemaal niets. 'goed' is relatief. 1900 inruil zegt ook helemaal niets, niet alleen weten we niet hoe duur de oude was en nu nog waard is, maar dit zegt ook nog niets over de werkelijk prijs van die TV.

Dat is hetzelfde als mensen die hun auto inruilen en dan zeggen dat ze er bijv 5000 voor hebben gekregen, terwijl in werkelijk het 1000-1500 minder is, omdat de verkoper al bereid was om dat bedrag van het totaal af te halen.

HelloTV staat bekend om lagere prijzen te krijgen na een mailtje, dus ja ik vind het allemaal niets zeggen.
cadsite @cyberdyne4 februari 2024 11:41
Ideaal voor mensen zoals ik die quasi niets nieuw kopen.
Dankzij mensen zoals 038Robijno kan ik mooi materiaal kopen voor een prikje. :P
ap3nr0ts @038Robijno4 februari 2024 10:51
Op zich veroordeel ik het ook niet hoor. Ik koop dan weer iedere nieuwe iteratie van een Switch of Steam Deck bijvoorbeeld. Dat is ook totaal niet nodig maar nu eenmaal mijn grootste hobby. Telefoons zie ik (gelukkig voor mijn portemonnee, en waarschijnlijk dankzij mijn hekel aan hedendaagse sociale media) als niets meer dan een gebruiksvoorwerp zoals een jas. :+
Ramon @038Robijno5 februari 2024 07:11
Niet erg duurzaam van je.
PrimusIP @ap3nr0ts4 februari 2024 10:18
Twee jaar vind ik ook best kort. Ik doe denk ik vier jaar met een iPhone. Mijn vorige is nu in gebruik door mijn vrouw omdat haar vorige iPhone geen grote IOS releases meer krijg (ik denk na vijf jaar). Wel nog gewoon security updates, maar inmiddels was de batterij ook wel veel minder dan het ooit geweest was. Maar ik denk dat mijn vorige telefoon nu inmiddels 6 jaar in gebruik is met recente IOS versie. Denk wel dat het 't laatste jaar gaat worden.

[Reactie gewijzigd door PrimusIP op 22 juli 2024 15:11]

Luchtbakker @ap3nr0ts4 februari 2024 10:25
Het is denk ook hoeveel waarde je hecht aan nieuwe features, die zeker tegenwoordig erg klein zijn na 2 jaar. Ik verkoop ze ook na 2 jaar omdat ik kleine verschillen toch fijn vind. Maar ik zou makkelijk 6 jaar met een iPhone kunnen doen.
CorbataGames @ap3nr0ts4 februari 2024 14:43
Ik ben al van 1 jaar naar 2 jaar overgegaan en heb al best spijt als ik kijk hoe de accu achteruit gaat....
Stalensnuitje @CorbataGames4 februari 2024 16:55
En is dat dan om het getalletje of merk je er in de praktijk ook iets van?
CorbataGames @Stalensnuitje4 februari 2024 17:04
Ik merk er vooral wat van als ik bijv. 2 uur in de auto heb gezeten met wireless carplay met GPS navigatie, Spotify en flitsmeister aan. Dan haal ik nu 't eind van de dag niet meer, en voorheen wel.
catfish @CorbataGames4 februari 2024 23:31
Gebruik je dat ding dan overmaats?
Mijn smartphone (een "simpele" moto) is ondertussen 3,5 jaar oud en de accu doet het nog steeds heel goed.
uiltje @catfish5 februari 2024 01:28
Met batterijen kan je ook gewoon pech hebben moet ik zeggen.
CorbataGames @catfish5 februari 2024 09:17
Ik ben wel een heavy user ja.
Robbierut4 @kw_nl4 februari 2024 10:04
Aparte redenatie. Ja, je oude telefoon levert dan nog meer geld op. Maar je geeft ook elke 2 jaar een hoop geld uit voor de nieuwe mobiel.

Zou me niks verbazen dat je goedkoper uit bent als je gewoon 4 jaar met je iphone zou doen.
Verwijderd @Robbierut44 februari 2024 10:40
Soms hoef je toch helemaal niet de goedkoopste route te kiezen? Kan ook dat hij gewoon het nieuwste wil hebben.
Lucb1e @Verwijderd4 februari 2024 16:59
Maar dan is dat niet "omdat het dan nog geld waard is op de tweedehandsmarkt" (zoals de persoon zelf uitsprak). De echte reden is dan "dat hij gewoon het nieuwste wil hebben", wat voor mij helemaal prima is (van zo'n mensen krijg ik goedkope telefoons tweedehands! 't is niet mijn geld dat door de afvoer gaat) maar jezelf voorliegen over wat je motivatie is om een nieuw toestel te kopen vind ik zo gek :p

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 15:11]

CH4OS @Robbierut44 februari 2024 12:30
Als je na 2 jaar ongeveer de helft krijgt van wat het toestel je gekost heeft, hoef je dus maar iets meer dan 50% bij te betalen voor het nieuwe toestel/model. Dat scheelt dus al enorm dan wanneer je elke twee jaar het toestel volledig betaald.
YopY @Robbierut45 februari 2024 09:56
Ik ben super goedkoop uit; ik heb nog een iphone XR van mijn vorige werkgever, bijna 6 jaar oud, geen problemen mee. Een nieuwe telefoon zal geen features hebben die ik nu mis; duizend euro neertikken voor een incrementele upgrade vind ik overdreven.

De enige minpunten is dat het maar 64 GB is en de batterij wordt langzaamaan minder, maar dat is altijd een probleem.
k995 @kw_nl4 februari 2024 10:08
Is toch een hele dure manier ?
Ga dit jaar mijn s10e vervangen en die gaat nog perfect mee. Moest het niet zijn voor de updates zou ik daar gerust nog 1-2jaar mee verder kunenn.
Only @k9954 februari 2024 11:20
Hoe is je batterij dan? Ik ben net overgestapt van de S10e, batterij was gewoon praktisch op..
Op het laatst gewoon bijna 2x per dag laden zowat, en dan zie ik mezelf niet eens als super zware gebruiker..
vickypollard @Only4 februari 2024 12:17
Ik heb zelf mijn S10e nu 4 jaar en toen ik een paar maanden geleden zo'n battery Health app had draaien kwam dat uit op iets boven de 80% van de oorspronkelijke capaciteit als ik me niet vergis. Ik moet hem vaak opladen, maar dat komt ook wel doordat ik simpelweg teveel op m'n telefoon zit.

Ik wil graag nog een tijdje verder met deze telefoon vanwege het formaat. Nadeel is wel dat ik geen (security) updates meer krijg... Ik zou het echter jammer vinden daardoor gedwongen een andere telefoon te moeten kopen, terwijl deze het gewoon nog prima doet.
Edgar Wagt @Only4 februari 2024 11:29
Heb mijn S9+ gekocht toen de S10 uit kwam, batterij is nog oké... Als ik hem niet heel erg veel gebruik, eindig ik de dag met zon 50%. Maar hij leest het batterij percentage niet helemaal goed meer volgensmij, want soms gaat hij ineens wel heel hard als ik onder de 30% kom
Verbruggen @Edgar Wagt5 februari 2024 10:02
Dat is denk ik een teken dat de batterij intern slecht wordt. Het uitlezen gaat op accuvoltage. Dat loopt sowieso al niet lineair, maar wordt nog minder lineair naarmate de accu intern slechter wordt door chemische aantasting van de elektrodes.
Edgar Wagt @Verbruggen5 februari 2024 14:33
Ja klopt, ik kom er in principe nog wel de dag mee door, maar soms laad ik hem toch wel op ergens tegen het einde van de dag om er zeker van te zijn dat hij niet ineens leeg is
k995 @Only4 februari 2024 12:14
Ik heb eigenlijk weinig periodes waar ik geen oplader dichtbij heb.
Ik denk dat moest ik die gewoon gebruiken (1-2 uur muziek/podcasts, 1-2uur surfen en lezen ) dat geen probleem is einde dag te halen, natuurlijk is dat redelijk licht gebruik.
Lucb1e @k9954 februari 2024 17:40
Ik heb eigenlijk weinig periodes waar ik geen oplader dichtbij heb.
Ik ook, maar áls ik dan een keer een middag ergens rondloop waar ik constant zowel navigatie als muziek wil dan ben je de sjaak en mag je met powerbanks en laadkabels gaan spelen terwijl dat je rondloopt

Met andere toestellen had ik dit niet in deze mate, of (toen li-ion en smarpthones nog wat meer in de kinderschoenen stond) kon ik de batterij in tien seconden wisselen

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 15:11]

k995 @Lucb1e4 februari 2024 17:59
Idd denk dat hier hetzelfde zal zijn, natuurlijk na 5 jaar itnensief gebruik is dat onvermijdelijk
Lucb1e @k9954 februari 2024 18:16
Ja en nee.

Na vijf jaar verwacht ik dat, maar dan vervang je de batterij en is het weer goed toch?

Dus ik heb twee maanden geleden de batterij laten vervangen en de nieuwe blijkt net zo slap als de batterij die nu 4 jaar in gebruik was... (uitgebreidere reactie met meer details)

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 15:11]

k995 @Lucb1e4 februari 2024 18:32
Ik denk toch echt dat je dan of een oude of een slechte batterij nu inzit.
De mijne word langs geen kanten warm, is de exynos versie misschien dat jij een andere hebt.
Lucb1e @k9954 februari 2024 18:37
Als je een kwartier navigatie aan hebt en spotify speelt (of een andere streamende muziek-app) en dan links in het midden van het toestel voelt (met hoe ik 'm vasthoudt, heb ik altijd een vinger op die plek op de achterkant), is het daar niet warm? Links gezien met het scherm na je toe.

Of er S10e's gemaakt zijn met verschillende CPU's weet ik niet. `lscpu` geeft niet veel info ("Cortex-A55" als "model name"); de instellingen zeggen SM-G970F/DS als "model number"

Héél veel mensen klagen over hitte danwel accuduur van dit toestel: https://tweakers.net/pricewatch/1288436/samsung-galaxy-s10e-zwart/reviews/

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 15:11]

Lucb1e @Only4 februari 2024 17:36
Ik heb de batterij van mijn S10e laten vervangen twee maanden geleden. De eerste twee jaar heeft iemand anders 'm gebruikt dus kan niet zeggen hoe die toen behandeld is, daarna ik anderhalf jaar en ik zit 'm echt de hele dag op te laden (tot 70 à 80%, niet tot 100!), en powerbanks mee te slepen om een dagje uit door te komen waarbij ik naar muziek luister, routeer met GPS, en op bijvoorbeeld streetcomplete rondklik.

Helaas: de nieuwe batterij is ook om te huilen :'( En ik ben vrij zeker dat er een originele batterij in is gegaan: eerstens heeft de reparateur dat beloofd, tweedens had ik zelf gezocht naar vervangende onderdelen maar alleen shady dingen gevonden met spelfouten of andere onvolkomenheden, die het label van de nieuwe batterij (die de reparateur besteld had) niet had. De fabricagedatum was ook niet zo heel lang geleden, weet niet meer precies maar in ieder geval meerdere jaren nieuwer dan de oude.

Het verschil is niet te merken in dagelijks gebruik; in een benchmark lijkt het zo'n 5-10% langer mee te gaan (net boven de foutmarge die in de meting zit). Ik ben me blijkbaar in gaan beelden dat de batterij nog slechter was dan op het moment waarop ik 'm tweedehands ontving.

Het probleem van de S10e is de gigantisch inefficiënte CPU. Het apparaat wordt taffeswarm elke keer dat je meer doet dan een statische pagina omlaag scrollen. Nieuwe warmte maken kost bakken energie (een gemiddelde kamer een uur verwarmen met een straalkachel is ongeveer zoveel electriciteit als je telefoon twee maanden lang elke nacht opladen vanaf nul procent) dus dat geeft weg hoe hard het ding aan het werk is om jouw GPS-positie vast te houden en de kaart steeds een stukje verder te scrollen. Gezien dat dit op oude toestellen met minder hitte kon en deze S10e CPU echt niet traag is, vermoed ik dat het slecht is afgesteld en steeds in overdrive gaat om maar zo snel mogelijk de gevraagde berekeningen uit te voeren, terwijl het ook acceptabel zou zijn als het 12 in plaats van 11 milliseconden duurt met de taak op een lage-energie-kern. Je zou met een software-update of instelling (energiespaarmodus bijv.) een hele hoop moeten kunnen verbeteren, maar die software-update is er niet gekomen en wat energiespaarmodus in de praktijk doet is software killen die je op de achtergrond wilde draaien (zoals een webpagina die je nog aan het lezen was wanneer je even op de navigatie kijkt of de bus al bijna aankomt) terwijl het probleem de hardware-afstelling lijkt te zijn.
Llopigat
@Lucb1e5 februari 2024 14:26
De S10 serie was ook wel de tijd van de piek van het exynos probleem. In de S6/S7 tijd was de Exynos zelfs sneller dan de Snapdragon (toen klaagden de Amerikanen dat wij de beste telefoon kregen :') ), met de S8 was het ongeveer om het even, en vanaf de S9 begon Qualcomm enorme stappen vooruit te maken met zuinigheid waar Samsung achterbleef.

Die situatie duurt nog steeds voort maar is niet meer zo extreem als in de S10/S20 tijd.

En de S10e had natuurlijk ook wel de kleinste accu van alle S-toestellen de laatste jaren omdat er die generatie als enige uitzondering zo'n klein model bij zat. Dan lever je daar toch wat op in helaas. En apps zijn natuurlijk ook zwaarder geworden. Google maps bijvoorbeeld rendert nu standaard vector als ik me niet vergis, waar die vroeger voorgebakken blokjes inlaadde.

Ik wou zelf dat ik mijn S8 nog kon gebruiken maar omdat die op Android 9 is blijven steken, mis ik voornamelijk erg de dark mode van Android 10 en de gestures (S8 had wel Samsung gestures maar die zijn weer anders en erg verwarrend).

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 15:11]

Nieknikey @kw_nl4 februari 2024 10:08
Je beweert dat een iPhone na 2 jaar sneller zijn waarde verliest dan daarvoor. Dat klopt niet. Uit een onderzoek uit 2020 bleek dat iPhones gemiddeld hun waarde in de eerste 3 jaar het hardst verliezen, in het 4e jaar neemt dit waardeverlies iets af. Het waardeverlies is bijna lineair.

Omdat het waardeverlies bijna lineair is maar nieuwe toestellen meestal duurder zijn dan hun voorganger, kun je beter je huidige toestel houden. Het waardeverlies van een nieuw toestel is, door zijn hogere aanschafprijs, in het eerste jaar waarschijnlijk hoger dan je oude toestel nog een extra jaar in bezit houden.
FvdM @Nieknikey4 februari 2024 11:02
Volgens hun rapportage over de periode 2021-2022 was een 4 jaar oude iPhone juist aanzienlijk minder waard dan 1 tot 3 jaar oud. Opmerkelijk is dat het waardeverlies wel is verbeterd voor zowel iPhone als Android.
Lekker Ventje @kw_nl4 februari 2024 10:18
Ik hou gewoon zes jaar of langer aan omdat de telefoon dan afgeschreven is en ik genoeg tijd heb gehad om weer voor een nieuwe te sparen
Ramoncito @Lekker Ventje4 februari 2024 13:09
Dat is dus ook mijn manier van doen, maar het wordt me wel erg moeilijk gemaakt tegenwoordig. De telefoon die ik nu heb heeft weliswaar Android 11 update gekregen vanaf Android 10, maar de fabrikant heeft nog altijd geen beveiligingsupdate aangeboden (laatste is 1 maart 2023, voor Android 11 voor de Cat S62 Pro) en ik heb de telefoon nog niet eens zo lang (14 maanden). Een andere manier om die beveiligingsupdate voor elkaar te krijgen is er schijnbaar niet.

De oude telefoon was een stuk ouder Android 6?), daarop kreeg ik een melding van mijn bank dat dat OS niet meer zou worden ondersteund vanaf januari. Maar die doet het nog prima voor navigatie, bellen of foto's maken.

Ik ben ook verschillende gadgets tegengekomen die ik niet (meer) kan installeren op een nieuwe telefoon. Het gaat dan bijvoorbeeld om een simpele connectie met een oude dashcam om de instellingen te wijzigen. Andersom ook: Een nieuwere gadget die alleen maar een connectie moet opbouwen via Bluetooth of Wifi, maar het installeert niet op een ouder OS. Ik ben wel eens app tegengekomen waarvan niks veranderd was (stond namelijk zo vermeld door de maker), behalve het bestandsversienummer.

Sommige mensen (zoals mijn bejaarde ouders) kunnen niet meer goed overweg met allerlei nieuw spul. Zelfs een vervangende afstandsbediening van Ziggo, KPN of wat dan ook, is een ramp... Ik probeer iets te verzinnen wat zo simpel mogelijk is, en zo lang mogelijk mee gaat. Maar ja, dan gaat het stuk, en kun je geen identieke vervanger meer krijgen (of zegt je bank: koop een nieuw toestel!) :/
N8w8 @Ramoncito4 februari 2024 14:14
Veel apps stoppen met werken pas als de Android 6 jaar oud ofzo is.
Dat zou aan eoa SDK liggen, die zorgt voor backwards compatibility tot niet verder terug dan dat.
Ik kom iig niet vaak tegen dat apps al eerder stoppen met werken.
Als je dan zo'n nieuwe Pixel of Samsung met 7 upgrades zou hebben, kan je met n beetje geluk 13 jaar lang de meeste/belangrijkste apps wel draaien.
Daar zijn wel uitzonderingen op zoals je al zegt, maar het is niet de norm.
Alleen die verrekte security updates he...
w3news @kw_nl4 februari 2024 10:33
Ik verwacht als je 1 of 2 jaar extra met je telefoon doet, het uiteindelijk wel goedkoper in op lange termijn.
Ik weet niet hoeveel extra je telefoon afschrijft met een jaar extra, maar reken maar uit wat je in 12 jaar kwijt bent als je in de 2 jaar, 3 jaar of 4 jaar een nieuwe koopt.
Je telefoon zou die tijd prima mee kunnen, misschien nog wel langer, als je er netjes mee om gaat.
Ik verkoop nooit een telefoon, ik ga er zo lang mee door tot iets zo kapot is dat reparatie geen zin heeft.
Maar ieder moet het zelf weten, reden kan ook zijn dat je gewoon leuk vind om steeds een nieuwe te hebben.
Benjamin- @kw_nl4 februari 2024 14:56
Ik zou zeggen gelijk na dag 1 verkopen, dan is die nog meer waard.

Beetje vreemde logica. Ja hoe eerder je het verkoopt, hoe meer die waard is, echter de kosten van een nieuwe telefoon ligt veel hoger, dus zou je er 4 jaar mee doen, dan verlies je veel minder geld.
TheVivaldi @kw_nl4 februari 2024 13:11
Vrij rap omlaag? Weet je zeker dat dat klopt? Want ik heb juist altijd gehoord dat iPhones ook na 4 jaar nog waardevast zijn.
Gamebuster @TheVivaldi4 februari 2024 14:55
De afschrijving van een telefoon, iPhone of niet, is zo'n 30% per jaar.

Voor Android toestellen moet je wel rekening houden met de vaak aggresieve kortingen en deals die erbij komen - als je het toestel voor de MSRP koopt, is je afschrijving hoger, simpelweg omdat anderen na een maand of 2 of icm abonnement het toestel veel goedkoper hebben aangeschaft, iets wat iedereen gewoon kan doen. Zo zijn sommige Android toestellen vaak al 30% goedkoper (nieuw) binnen 6 maanden. Ik zou met bijv. een Samsung toestel dan ook altijd een paar maanden wachten na release voor een betere prijs. Als je het voor die betere prijs haalt, is je afschrijving gewoon net als bij iPhones die ~30% per jaar.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 15:11]

kabouter428 @kw_nl4 februari 2024 10:47
Ook later Levert een iphone prima wat op.
vind een 13 voor 250 echt wel een prima Prijs
SgtElPotato @kw_nl4 februari 2024 11:17
Met die denkwijze doe ik het ieder jaar, onder de streep kost het me een paar tientjes per maand. M’n ‘oude’ telefoon ziet er altijd nog perfect uit en ik kan er dus nog een goede prijs voor vangen!
Technoid @kw_nl4 februari 2024 11:49
Ik koop elk jaar een nieuwe en schuif hem dan weer door…
Ik gebruik mijn toestel werkelijk voor alles dat ik vrijwel geen laptop thuis meer aan heb.

Het is echt alles wat ik nodig heb, alleen al voor de vakantie foto’s mee te maken ideaal. Ja het is geen spiegelreflex maar zeker wel een vervanger voor een lompe compact camera.
SuperDre @kw_nl4 februari 2024 19:55
Tja, zelf zal ik nooit een 2e hands telefoon aanschaffen, want je weet niet hoe er mee om is gegaan en of nog alles origineel is. Het blijft een gebruiksvoorwerp. Naast dat ik die hoge prijzen echt achterlijk vind zonder dat het echt voordeel geeft, anders dan het bling bling gehalte.
HanslH @kw_nl6 februari 2024 05:21
4 jaar gaat momenteel makkelijk met een iphone. Moet er ook niet aan denken dat ik de hele tijd super voorzichtig moet zijn dat er geen krasje op komt zodat de verkoopwaarde optimaal blijft. De enige nieuwigheid die me zou boeien is de nightstand mode omdat apple zorgvuldig heeft gezorgd dat dat niet werkt op mijn 13 terwijl het met een handmatig aan te zetten 3rd party appje wel kan. Verder alles draadloos dus usb-c dont care. Max batttery cap 85% na 2,5 jr. Dat is hetgene waardoor ik denk dat het na 4jr klaar is net als met mijn vorige 7
kw_nl @HanslH6 februari 2024 11:25
Ik verkoop ze altijd weer door als nieuw. Bij het begin een goed beschermplaatje op het scherm en een degelijk hoesje. Na 2 jaar is hij dan nog zo goed als nieuw.
Ruw ER 4 februari 2024 09:56
Is ook niet meer spannend een nieuwe telefoon. Ik had vroeger ieder jaar een nieuwe. Want ja, de verschillen waren zeer groot. Ging ik bijvoorbeeld naar een HTC one M7, ineens krijg je er stereo speakers en een 1080p scherm bij, dat was het echt waard. Nu heeft een nieuwe telefoon exact dezelfde specs als je oude model. Ja cameraatje is wat beter en je scherm kan wat helderder. Poeh poeh. Daar ga ik geen upgrade meer voor doen.
n4m3l355 @Ruw ER4 februari 2024 11:02
Sterker nog iemand die met de laatste rondloopt zijn toch veelal jongere of kansarmen. Mensen die zich dienen te profileren met hun mobieltje of tasje waar groot Gucci op staat.

Ik heb genoeg geld, het hoeft gewoon niet. Het is niets meer dan verspilling om nu nog te upgraden (met een enkele uitzondering daar gelaten). Een telefoontje van 3-4 jaar oud doet precies hetzelfde als een nieuwe. Kijk naar tweaker reviews zelf, er is gewoon nagenoeg geen vernieuwing. Langzaam aan is zelfs een flagship niet echt meer nodig.

Ik vraag me dan ook af waar Apple/Samsung naartoe gaan. Ze verkopen nog steeds gigantisch veel mobieltjes maar ik denk dat daar toch langzaam een afvlakking zo niet daling komt qua eenheden.
The Zep Man
@n4m3l3554 februari 2024 11:08
Langzaam aan is zelfs een flagship niet echt meer nodig.
Al 10 jaar is een flagship niet meer nodig. Het lagere middensegment (tot 200-250 EUR) is prima als je een toestel met leuke specs wilt die vlot genoeg blijft dat de accu het eerste is dat problematisch wordt.
Lucb1e @The Zep Man4 februari 2024 17:53
Al 10 jaar is een flagship niet meer nodig
Mijn eerste Android kreeg ik 11 jaar geleden met Android 4 of zoiets. Het stond toen nog echt in de kinderschoenen. Telefoons van 200 euro met Android, bestonden die toen al überhaupt? Ik meen dat de door Mozilla gesubsidiëerde Firefox Mobile developertelefoon van 100 euro toen iets heel bijzonders was

Eind 2018 (na vijf jaar gebruik) was een nieuw toestel een grote stap vooruit, maar als ik nu terugkijk op wat mijn toestel van eind 2018 kon (wederom dus een stap van 5 jaar) en wat een upgrade nu zou betekenen... ik denk een iets betere camera, misschien? Mogelijk dual band GNSS als je het toestel daarop uitzoekt? Het meest zichtbare verschil zal snelladen zijn, maar als ik 8 uur slaap en daarna 8 uur achter een bureau zit dan zal het me worst wezen hoe snel het laadt (veel liever had ik een limiter zodat het niet meer dan tot 80% laadt).

Anyway ik ben het eens met je punt, maar tien jaar is wat overdreven

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 15:11]

The Zep Man
@Lucb1e4 februari 2024 19:04
Mijn eerste Android kreeg ik 11 jaar geleden met Android 4 of zoiets. Het stond toen nog echt in de kinderschoenen. Telefoons van 200 euro met Android, bestonden die toen al überhaupt?
In 2015 kocht ik een Xiaomi Mi 4c voor 200 EUR. Ik heb ook ooit met een HTC Desire Z gelopen die na introductie verkrijgbaar was voor 200 EUR.

Betaalbare toestellen waren altijd verkrijgbaar. Maar je moest verder kijken dan de usual suspects.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:11]

Lucb1e @The Zep Man4 februari 2024 19:16
De Desire Z is nooit 200 euro geweest: https://tweakers.net/pricewatch/266186/htc-desire-z-grijs.html

500 op introductie, 450 kort na introductie, uiteindelijk rond de 260 op z'n laagst -- als je in die tijd nog een toestel van twee jaar oud nieuw wilde kopen (en de meeste webshops boden 'm aan voor 330€, aan de gemiddelde prijs te zien)

Tegenwoordig kun je Androids kopen die 150 euro op release kosten. Dat is het verschil dat ik bedoel, niet dat je jaren later een oud toestel nog ergens kan vinden dat in prijs gezakt is. De smartphonemarkt was tien jaar geleden anders dan vijf jaar geleden, maar de markt van vandaag vind ik het erg vergelijkbaar met vijf jaar gelden

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 15:11]

Edgar Wagt @n4m3l3554 februari 2024 11:38
Ik vraag me ook echt af hoelang ze nog jaarlijks nieuwe versies uit kunnen brengen, de dingen die ze kunnen upgraden raken toch wel langzaam op... Schermen zijn fel en scherp genoeg, camera technologie wordt ook niet echt beter zonder de lens/sensor veel groter te maken en inmiddels gebruiken ze ook al titanium in het frame.

Misschien kunnen ze meer titanium gebruiken, maar er komt toch een moment waar ze echt niks nuttigs meer kunnen toevoegen
Lucb1e @Edgar Wagt4 februari 2024 17:58
en inmiddels gebruiken ze ook al titanium in het frame
Plastic lag veel fijner in de hand :'( Dat nieuwewetse glas of metaal krast alles bij elkaar en glijdt uit je vingers als je geen natte handen hebt (mijn partner heeft altijd warme en meestal licht vochtige handen; de mijne zijn eerder koud en droog dus misschien ligt dat aan mij). Maar het ziet wel premium uit, fijn voor de marketing, maar de meeste mensen gebruiken een hoesje waarna het niet meer mooi en niet meer dun is. Wat heb je er dan aan...

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 15:11]

Edgar Wagt @Lucb1e4 februari 2024 19:51
Ik gebruik zelf ook een bumper case met een skin op de achterkant, dat metaal vind ik nog wel wat hebben, maar dat glas op de achterkant doet met inderdaad niks... Plastic, leer, hout, koolstofvezel. Mag van mij allemaal, ik vind glas eigenlijk de slechtste keuze
J_van_Ekris @Edgar Wagt4 februari 2024 13:09
Ik vraag me ook echt af hoelang ze nog jaarlijks nieuwe versies uit kunnen brengen, de dingen die ze kunnen upgraden raken toch wel langzaam op...
Dat punt zijn we nu zo'n 3 jaar voorbij. Het zijn veel marginale verbeteringen, maar je moet je afvragen of in de dagelijkse praktijk het iets wezenlijks veranderd.

Het is ook meer een gebruiksvoorwerp geworden. Het moet werken, maar onderling echt onderscheidend zijn toestellen ook niet meer.
Edgar Wagt @J_van_Ekris4 februari 2024 19:51
Ja het zijn nu echt marginale verbeteringen, maar ook die worden steeds marginaler. Op een gegeven moment zijn er gewoon geen verbeteringen meer te verzinnen
Caayn @Ruw ER4 februari 2024 10:01
En een upgrade op alle vlakken is het ook niet eens perse.

Door het ontwerp van de S23 (strakkere hoeken) ligt hij minder fijn in de hand en onstabieler op een vlakke oppergrond ten opzichte van mijn vorige S10e.
Wolfos @Ruw ER4 februari 2024 10:13
De snelheid van oude smartphones was ook gewoon ruk. Kregen ze één update en dan was het klaar met je prestaties.
Tegenwoordig is het eigenlijk net als PC's, de basisfunctionaliteit blijft vlot.
Lisadr @Ruw ER4 februari 2024 10:17
We hebben een punt bereikt dat er nauwelijks innovatie is. Jaarlijks is er een snellere en zuiniger SOC en verder zijn er marginale verbredingen of verbeteringen waar 95% van gebruikers nauwelijks iets van merken (zoals BT 5.2 naar 5.3). Bijvoorbeeld Galaxy S22, S23 en S24.
https://www.gsmarena.com/...one2=12082&idPhone3=12773
J_van_Ekris @Ruw ER4 februari 2024 10:20
Is ook niet meer spannend een nieuwe telefoon. Ik had vroeger ieder jaar een nieuwe. Want ja, de verschillen waren zeer groot.
Ik zat zo'n 20 jaar geleden op een cyclus van eens in de 18 maanden. Want inderdaad, de techniek ging hard.

Tot voorkort was het 2 jaar, vaak omdat het OS geen updates meer kreeg. Nu heb ik al 3 jaar hetzelfde toestel (OnePlus 9 Pro) en schakel ik over naar de OnePlus 12 omdat de battery life voor mij te kort wordt. Mijn oude toestel gaat naar mijn dochter, want die kan wel heel regelmatig opladen. En dat is volgens mij het enige nog waarom toestellen nog afgeschreven worden: de accu.

Maar eerlijk gezegd is het verschil tussen de 9 Pro en 12 wel heel minimaal. Specs zijn wat beter hier en daar, maar niet wereldschokkend, en zeker niet voldoende om 1000 euro neer te leggen.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 22 juli 2024 15:11]

Deathchant 4 februari 2024 09:58
Gisteren hoorde ik dit ook op het nieuws en net zoals hier in dit artikel hoorde ik toch een ondertoon alsof het een probleem was dat we steeds langer met een telefoon doen. 40% van alle smartphone gebruikers hebben een telefoon die tenminste 3 jaar oud is. We gaan allerlei redenaties zoeken waarom dat toch zo is, zodat het opgelost kan worden. Is het niet juist een goede zaak dat we steeds langer ermee doen i.p.v. elke 2 jaar een nieuwe moeten hebben? Mijn 7T Pro is nu 4 jaar oud, mijn HTC10 daarvoor ook 4 jaar, maar ik merk dat mijn 7T Pro het langer volhoudt dan mijn HTC10 uit 2016 als we kijken naar accuduur en softwareperformance. Dus het wordt idd elke keer beter. Moeten we niet juist toejuichen dat we er steeds langer mee doen, zeker vanwege het klimaat? Ik stoor mij een beetje aan de invalshoek waarop dit nieuws gebracht lijkt te worden. Men kiest er namelijk dus eerder voor dat het gebracht wordt vanuit een productie/bedrijf/winst maken perspectief en dat het dus een probleem is dat gefixed moet worden ipv dat het met een klimaat/resource/verspillingsperspectief gebracht wordt en dat het dus juist goed is dat we hierin steeds minder consumeren.

[Reactie gewijzigd door Deathchant op 22 juli 2024 15:11]

Blokker_1999
@Deathchant4 februari 2024 10:03
Ik zou zeggen dat er wel degelijk een probleem is voor vele van die telefoons, namelijk het gebrek aan softwareondersteuning.
jmsaow @Blokker_19994 februari 2024 10:34
De nieuwste Samsungs hebben ondersteuning voor 6 jaar. Ik ben overgestapt verleden jaar van een Samsung S8+ (2016) naar de Samsung s23 Ultra omdat ik geen verbinding kon maken tussen mijn S8+ en mijn nieuwe hoorapparaten. Als dat niet het geval zou zijn geweest zou ik geennieuwe telefoon hebben aangeschaft. Resultaat is dat dat de S23 Ultra 2 dagen meegaat, wat sneller is voor mijn gebruik, en de foto's aanzienlijk verbeterd.
watercoolertje
@jmsaow4 februari 2024 11:29
De nieuwste Samsungs hebben ondersteuning voor 6 jaar.
Is ondertussen 7 jaar (beloofd), al zal het in de praktijk wel langer zijn, ze geven al jaren langer ondersteuning dan beloofd/aangegeven.
J_van_Ekris @Blokker_19994 februari 2024 10:12
Ik zou zeggen dat er wel degelijk een probleem is voor vele van die telefoons, namelijk het gebrek aan softwareondersteuning.
Maar tegenwoordig krijg je nog gewoon updates. Mijn OnePlus van 3 jaar oud heeft gisteren nog de security updates van Januari gehad.

Ik denk ook dat een ouder toestel daardoor steeds realistischer is.
The Zep Man
@Blokker_19994 februari 2024 11:09
Maar is dat een probleem voor de consument (die daar niets aan kan doen en vooral verteld wordt dat die duurzaam bezig moet zijn)? Of zou het een probleem van de fabrikant moeten zijn?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:11]

jpsch @Blokker_19994 februari 2024 11:43
Lijkt me juist een voordeel als al die AI van de grote bedrijven niet geinstalleerd kan worden.
Tuktop @Deathchant4 februari 2024 10:13
Ik lees die negatieve ondertoon echt totaal niet in het artikel op tweakers (of nu.nl). Toegegeven, er had iets gemeld kunnen worden over dat dit verschijnsel de groei van de hoeveelheid e-waste remt, maar zoals ik het lees wordt het verschijnsel zeker niet als een probleem neergezet.
WijbeT @Deathchant4 februari 2024 10:20
Goede redenatie! Ik doe meer dan 5 jaar met een telefoon. Heb nu, omdat ik het betalen kan, zo'n Fair-dingV gekocht en verwacht er meer dan 7 jaar mee te kunnen doen.
Denk dat de meeste mensen eens na moeten denken over geld; het is een vervanger van kiezelsteentjes, hoeveelheid tarwe. Wat ik veel lees is het de drijfveer! Het maakt je een slaaf; het heeft de werking van een (af)god; je wordt er echt niet gelukkiger van!
Bovendien doet elke nieuwe telefoon een beroep op schaarse middelen die op onze aarde, waar jij en ik op leven, eeuwen geleden heeft ontwikkeld. En dat wordt dan als een 'verantwoorde' koop gezien. Hoe kortzichtig, (kan een hele lijst opnoemen...).
BertS @WijbeT5 februari 2024 08:57
Precies dit. Hier een Nokia 8 Sirocco, destijds gekozen ivm Android One, inmiddels >5 jaar oud. Functioneert nog als een zonnetje.
Nu van plan om komende maanden een keer een Fairphone V aan te schaffen, omdat het belangrijk gereedschap voor me is. Ik hoop dat die nog langer mee kan gaan.
GameNympho 4 februari 2024 09:57
Ik nog langer, ik zit nog heerlijk met een Nokia Lumia 950 met W10 mobile (2015).
Geen app`s, geen nadelen, rust op mijn mobiele telefoon.

@Hardfreak Mijn batterij gaat nog steeds goed mee en de app`s kunnen me gestolen worden, ik gebruik m alleen waar die voor is, bellen en sms`en. Gelukkig hoor ik niet bij de generatie die alles op hun mobiel doen en geen blik meer op de omgeving hebben.

@wout1001 Ik heb de mazzel dat ik USB C aansluiting heb en ook nog een reserve accu, maar tot de dag van vandaag nog geen problemen. Kan je de poort niet gewoon vervangen? Vaak 2 soldeerpuntjes ;)

@ultimasnake Updates, al sinds 2017 niet meer geloof ik https://techpulse.be/nieu...ws-10-mobile-staat-klaar/, maar ik bel er alleen mee en verstuur een sms, muziekje beluisteren die opgeslagen is, sites bezoek ik niet via de mobiel maar via pc.
Mobiel ligt 90% thuis altijd, lange ritten of tijdelijk een paar dagen weg, dan gaat hij mee, zo niet de laptop.

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 22 juli 2024 15:11]

Hardfreak @GameNympho4 februari 2024 10:06
Respect !

Ik vond mijn Lumia 640 een heerlijk toestel en het is jammer dat Microsoft de stekker eruit heeft getrokken, er zat heel veel potentieel in. Ik heb hem uiteindelijk ingeruild omdat gewoon surfen gewoon pijnlijk traag was geworden. Daarnaast zijn apps toch wel handig met momenten (ik denk bv aan Home Assistant).
wout1001 @GameNympho4 februari 2024 10:42
Je wint het van mij, ik zit nog op een iPhone SE uit 2016. Batterij 1x vervangen 2 jaar terug voor €30. Dit jaar moet hij toch vervangen waarschijnlijk: de oplaad port is een beetje versleten nu, ik moet onder een specifieke hoek de kabel erin stoppen wil hij nog opladen!

@GameNympho Ik heb eraan gedacht om de poort te vervangen! Maarja, de software updates houden ook een beetje op nu, dus het wordt een beetje worstelen zo. De volgende wordt een Motorola denk ik (bla 54 ofzoiets), €161, en zit alles op wat er nodig is.

[Reactie gewijzigd door wout1001 op 22 juli 2024 15:11]

ultimasnake @GameNympho4 februari 2024 10:57
Als je geen behoefte hebt aan whatsapp en andere ‘moderne’ smartphone zaken dan kan je inderdaad lang doen met Windows Mobile. Niet bang dat je qua veiligheid op een hellend vlak zit? Browser technisch (lijkt me dat je sites bezoekt op z’n minst) zal je ook flink achterlopen qua rendering/javascript engines?
choogen @GameNympho4 februari 2024 13:16
Ha, wat grappig, ik zelf gebruik ook nog steeds de Lumia 950! Dacht dat ik wel de enige zou zijn, haha. Destijds nog gescoord voor slechts €250, omdat toen al enigszins duidelijk werd dat Windows 10 Mobile niet het succes werd dat was verwacht.

Ben wel op zoek naar iets anders, vooral nu Outlook het op mijn telefoon sinds 2 maanden niet meer doet en ook veel websites en de standaard Lumia apps niet meer behoorlijk werken (weer, nieuws). Ik wil echter geen Android telefoon i.v.m. privacy zorgen. En Apple vind ik veel te duur en iOS te afgesloten als systeem. Bovendien wil ik zelf de accu kunnen vervangen (net als in de Lumia!). Daarmee is het speelveld al behoorlijk klein geworden: een Sony Xperia 10 III met daarop Jolla (accu helaas niet vervangbaar), een Fairphone 4/5 met Murena als OS of een Volla 22/23 op het Volla OS. Waarschijnlijk gaat een nieuwe telefoon qua camera-kwaliteiten dan wel aderlating zijn. Die Lumia 950 maakt nog steeds uitstekende foto's.
Ossebol @choogen4 februari 2024 13:36
Hé, wat tof dat je zo lang met de Lumia 950 doet! Heb nog ooit een 920 en 930 gehad, ontzettend degelijke telefoons en Windows Phone werkte heerlijk.

Ik heb ervaring met Sailfish en Murena. De eerste heb ik ruim een jaar op een Xperia X gedraaid. Werkte goed, alleen ik baalde flink van de Android-compatibiliteitslaag, die toen al behoorlijk outdated was, evenals de verouderde versie van Firefox ESR waar Browser gebruik van maakte. Daarnaast was de gebruikerservaring naar mijn idee toch suboptimaal. Tel daarbij op dat apps in Harbour niet goed meer werden onderhouden, en de conclusie was dat Sailfish het - toen althans - nèt niet was.

Met Murena (/e/os) heb ik hele goede ervaringen. Ik draai /e/os nu op een Fairphone 3, die ik al sinds 2020 heb. Het os draait al een tierelier en ontvangt geregeld nog updates. Daarnaast werkt App Lounge bijzonder goed; je kunt alle Android-apps praktisch wel downloaden. Heel soms is er iets niet beschikbaar, maar dat komt in de praktijk weinig voor. App Lounge in een wrapper om Aurora en F-Droid, geloof ik, dus je kunt via beide winkels ook Android-apps downloaden. Aurora is trouwens weer een wrapper om Google Play heen, waardoor je feitelijk via Aurora gewoon Google Play-apps kunt downloaden.

Als ik jou was, zou ik lekker voor een nieuwe Fairphone gaan. Zet je daar /e/os op, en heb je een mooi OS om de komende jaren mee te werken, zonder al die Google-meuk. En met een Fairphone kun je zelf je camera alsnog op een later moment upgraden, als je dit wilt.
choogen @Ossebol4 februari 2024 14:21
Dank voor je aardige reactie en het delen van je ervaringen met Jolla en Murena. Eén van de redenen dat ik al zo lang doe met de Lumia 950 is omdat ik maar geen overtuigde keus kan maken voor een nieuwe telefoon. Elke keuze houdt weer bepaalde concessies in op een bepaald vlak.

Jolla zit momenteel in financieel zwaar weer en het is nog steeds niet duidelijk of er bijv. ooit support gaat komen voor de Xperia 10 IV en 10 V. De 10 III is ook al weer een model uit 2021 en praktisch alleen nog tweedehands te krijgen. Die niet vervangbare accu zint me ook niet.

De Duitse Volla telefoons worden gemaakt door Gigaset dat eind vorig jaar door een faillissement heen is gegaan en sinds een week of twee geleden is overgenomen door VTech uit Hong Kong. Ook nogal onzeker hoe dat verder gaat en uitpakt voor de softwareontwikkelaars van het Volla OS.

Het grootste nadeel van de Fairphone 5 is voor mij op dit moment de prijs van €650 (met Murena's e/OS erop zelfs €770!), dus praktisch even duur als bijv. een iPhone 13 uit 2021. Natuurlijk biedt die laatste een kortere resterende software-ondersteuning dan de Fairphone 5, maar het blijft toch veel geld voor een apparaat dat je zomaar ergens kunt vergeten of verliezen. Daarnaast is de camerakwaliteit van de iPhone 13 -naar ik verwacht- een stuk beter dan de camera van de Fairphone 5 (om nog maar te zwijgen van de Fairphone 4).

Een vraagje: kun je op de standaard browser van een Murena Fairphone add-ons installeren zoals NoScript en uBlock-Origin? Dat zou voor mij wel een grote plus zijn namelijk. Ik weel wel dat e/OS en Murena sowieso de nodige privacybescherming hebben ingebouwd, maar ik vind de genoemde add-ons in Firefox op mijn PC perfect werken (ook om reclame op YouTube te voorkomen bijv).

[Reactie gewijzigd door choogen op 22 juli 2024 15:11]

Ossebol @choogen4 februari 2024 21:38
Klopt inderdaad. In /e/os zit standaard Advanced Privacy ingebakken. Daarmee worden op OS-niveau desgewenst trackers geblokkeerd, de fysieke locatie verhuld en het internetverkeer omgeleid via Tor. Je kunt alles naar believen aan- en uitzetten. Ook hoef je de Murena-diensten niet te gebruiken.

Ik gebruik zelf NewPipe voor YouTube (zonder ads) en Vivaldi voor het browsen, met nog extra privacybescherming.

Als je per se addons als NoScript wilt gebruiken, kun je volgens mij gewoon Firefox voor Android installeren en dan vervolgens deze plugin configureren binnen Firefox.
choogen @Ossebol5 februari 2024 09:16
Top! Dank voor je uitgebreide antwoord.
Manny Calavera 4 februari 2024 10:23
Zal straks nog veel langer zijn als je gemakkelijk de accu kan vervangen (zit in de pijplijn volgens mij door de EU verplichting)
Telefoons werden traag doordat de accu minder werd volgens de samsungs en apples, dat je straks gemakkelijk een nieuwe accu erin plempt maakt dat volledig verleden tijd. Ze kunnen het straks alleen nog schuiven op apps en beveiligignsupdates die zwaarder zijn dan het toestel aankan.

Heb toevallig gisteren nog mijn Google Nexus 7 2013 erbij gepakt, traag als stront terwijl ik gewoon het bureaublad ervoor heb. Onzin natuurlijk dat dat opeens trager is dan 10 jaar terug, toen was ie super snel. Je zou bij wijze van spreken een review erbij kunnen pakken van destijds met videobewijs.
wildhagen
@Manny Calavera4 februari 2024 11:29
Aan dat slechter worden van de accu kan je zelf ook preventief wat zaken doen om dat proces te vertragen. Zo wordt het aangeraden je batterij bijvoorbeeld niet verder dan 80 tot 85 procent vol te laden, en hem niet verder leeg te laten lopen dan 20-25 procent.

Ik ken zat mensen die echter hun telefoon de hele dag (of nacht) aan een lader hebben hangen. Ja, dát is idd killing voor die accu, dat komt de levensduur écht niet ten goede.

Mijn oude Huawei P30 Pro heb ik op die manier behandeld, en na 3 jaar gebruik was de batterij nog bijna net zo goed als toen hij nieuw was. Helaas was ik zo lomp om hem te laten vallen, en toen was hij alsnog kapot :(

Samsung heeft daar in de instellingen ook een optie voor, dat hij simpelweg stopt met laden als hij de 85 procent heeft bereikt, bij mijn oude Huawei deed hij dit al op 80 procent. Andere merken zullen zoiets ook hebben neem ik aan.

Maar het is idd wel een goede zaak dat straks door EU-regelgeving de batterij vervangen moet kunnen worden. Scheelt een hoop e-waste.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 15:11]

sapphire @wildhagen4 februari 2024 11:38
Ik heb dat met mijn huidige iPhone geprobeerd het eerste jaar. Hoop gedoe en nog nooit zover accu stress gehad en nog steeds ging de accu (volgens de software van Apple) net zo hard achteruit als de andere die ik heb en halve dagen aan de lader ligt.

Uiteindelijk ben ik de telefoon maar gewoon gaan gebruiken zoals hij bedoeld is en plemp er we een nieuwe accu in als het te erg word maar scheelt me een hoop gedoe.
Technoid @sapphire4 februari 2024 11:46
Die ervaringen heb ik dus totaal niet. Heb een 15 pro Max waarbij ik dus tot maximaal 80% laad. Kom met redelijk gemak de hele dag door en gebruik mijn telefoon non stop voor zakelijke belletjes, whatsapp en mails.

Soms even bijladen overdag maar zit toch in de auto of aan bureau.

Accu is nog 100% na 106 cycles.
sircampalot @Technoid4 februari 2024 12:12
Het is redelijk normaal dat de batterij indicator het eerste jaar op 100% blijft staan.
Maar als je in gedachten houdt dat een batterij vanaf het eerste moment begint de degraderen, voel je op je klompen aan dat die 100% niet kan kloppen.
Ik denk dat onder de motorkap de batterij op ~150% begint, en alles >100% wordt weergegeven als 100%.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 15:11]

CyBeR @sircampalot4 februari 2024 15:14
Het is redelijk normaal dat de batterij indicator het eerste jaar op 100% blijft staan.
Maar als je in gedachten houdt dat een batterij vanaf het eerste moment begint de degraderen, voel je op je klompen aan dat die 100% niet kan kloppen.
Ik denk dat onder de motorkap de batterij op ~150% begint, en alles >100% wordt weergegeven als 100%.
Niet op 150%, maar inderdaad die 100% is bepaald als een bepaalde hoeveelheid (zeg 1000mAh), die ook voor elke batterij hetzelfde is en gezien wordt als de minimum spec van de accu. Af-fabriek zijn de accu's dan echter in werkelijkheid bijvoorbeeld tussen de 1000mAh en 1200mAh mAh.
Technoid @sircampalot4 februari 2024 18:50
Tot nu toe had ik altijd de ervaringen dat die al vrij snel naar 99 of 98% ging het eerste half jaar met de vorige toestellen.
sircampalot @Technoid4 februari 2024 19:55
Kan het zijn dat die toestellen al een tijdje op de plank lagen voor jij ze kocht?
Bijv als je een verouderd model nieuw koopt kan dat het geval zijn.

Misschien een interessant weetje, ik heb mijn batterij laten vervangen met 93%, ik kwam de dag nog maar net door.
Nu met de vervangende batterij erin (door apple gedaan), staat deze inmiddels <90% en red ik nog makkelijk een dag.
Hoe nauwkeurig die teller is, betwijfel ik daarom een beetje.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 15:11]

Technoid @sircampalot5 februari 2024 00:33
Om heel eerlijk te zijn, ik koop altijd op de releasedag het nieuwste model. Ja kost wat meer maar…. Restwaarde oude toestel is ook derhalve hoog dat ik weinig afschrijving heb.

Wat betreft die betrouwbaarheid, daar heb ik ook mijn twijfels bij.

[Reactie gewijzigd door Technoid op 22 juli 2024 15:11]

SpoekGTi @Technoid4 februari 2024 12:26
Want een levensduur op een device wat net 4 maanden oud is maakt wat uit.

Ik hoor je over een jaar nog wel. Dan zit je gewoon op 81-86% levensduur.

Sowieso blijft de levensduur daar wel lang op hangen.
CH4OS @wildhagen4 februari 2024 12:10
Ik ken zat mensen die echter hun telefoon de hele dag (of nacht) aan een lader hebben hangen. Ja, dát is idd killing voor die accu, dat komt de levensduur écht niet ten goede.
Ik weet niet hoe het bij andere toestellen zit, maar tegenwoordig heeft Android een 'optimized charging' functie (is dus niet eens vendor specifiek en sinds Android 8.x geloof ik). Wanneer dan de accu voldoende opgeladen is, stopt het laden vanzelf. Je kunt dus met een redelijk gerust hart de accu een volle nacht aan de lader hangen, zonder dat het impact heeft op de levensduur van een accu.
Zo wordt het aangeraden je batterij bijvoorbeeld niet verder dan 80 tot 85 procent vol te laden, en hem niet verder leeg te laten lopen dan 20-25 procent.
Ik ben benieuwd waar je dit vandaan hebt, want zover ik begrepen heb (ook hier op Tweakers), is dit allang niet meer zo. Ik weet dat je vroeger op Android in elk geval kon instellen (als je een custom ROM had), hoeveel mAh je kunt opladen en volgens mij kon je dan zelfs instellen op welk moment het vol of leeg was. Wellicht doen fabrikanten dit nu ook en een stuk beter dan eerst, als onderdeel van Optimized Charging.

Zo kon je dus exact instellen dat het op 85% mAh waarde als 100% werd weergegeven in het OS en andersom dus ook wanneer het leeg is. Maar nogmaals, zulke fratsen hoef je niet meer uit te halen, wellicht is dit tegenwoordig de "standaard" of is de techniek veranderd en is wat ik hier vertel (zwaar) verouderd. :)

Als je dan dus vervolgens zelf ook de 25% en 85% aanhoudt, heb je dus enkel jezelf ermee en is het dus niet per se meer "beter" voor de accu, misschien zelfs juist weer slechter.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 15:11]

Lucb1e @wildhagen4 februari 2024 18:10
Ik ken zat mensen die echter hun telefoon de hele dag (of nacht) aan een lader hebben hangen. Ja, dát is idd killing voor die accu, dat komt de levensduur écht niet ten goede.
Ik nam steeds de accu uit mijn laptop als ik meerdere uren in hetzelfde klaslokaal ging zitten of thuis de hele avond erachter zat. De accu was na vier jaar nog helemaal goed.

Toen wilde ik een nieuwe laptop omdat de oude allerlei games niet eens op lage instellingen kon draaien en bleek dat accu's nu zijn vastgeschroefd ergens in het chassis?! Ik blijf me afvragen wat er mis was met het kliksysteem, maargoed, nu zit het ding dus constant op 100% en ik had verwacht dat de accu binnen twee jaar helemaal naar de pietgijs zou zijn. We zijn inmiddels 5 jaar verder en het draait nog als een zonnetje :?

Ik ken ook andere mensen wiens accu na 3 jaar inderdaad het niet meer dan enkele seconden uithoudt, en andere mensen wiens laptopaccu nog verbazingwekkend redelijk was na 10 jaar. Van digibeten tot nerds, ik zie geen correlatie tussen "goed met accu omgaan" en "acculevensduur", in ieder geval niet in mijn kennisenkring.

Wetenschappelijk (bijv. https://batteryuniversity...g-lithium-based-batteries) is het verschil duidelijk meetbaar, maar voor consumenten vermoed ik dat er veel meer factoren meespelen dan het percentage zo zelden mogelijk buiten 20-80 laten komen, waaronder een deel pech met een slechter fabricaat.

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 15:11]

cadsite @wildhagen4 februari 2024 11:39
Dat wordt altijd gezegd, maar ik laad mijn accu altijd volledig op en heb mijn P20 lite pas enkele maanden geleden vervangen met een nog meer dan voldoende goede accu.
eric.1 @wildhagen4 februari 2024 18:16
Zo'n verhaal als jouw Huawei P30 Pro, die heb ik ook alleen dan zonder aparte behandeling. Ik heb hier nog een S7 Edge op mijn bureau liggen die nog gerust een dag meegaat zonder dat ik ooit een batterij heb vervangen. Die heeft gedurende de afgelopen 7 jaar regelmatig een nacht aan de lader gehangen en een batterij-optimalisatie-modus zat daar nog niet standaard in. Idem met een S4, 11 jaar oud onderhand vziw.

Softwarematig wordt er veel afgevangen tegenwoordig. Als je de telefoon van de lader afhaalt dan merk ik i.i.g. ook dat bij zowel de S7 als de S21 de telefoon erg snel zakt naar 99% (of 84% met die 'battery optimize'-mode), daarna niet trouwens. Stand-by trekken die telefoons bijna niets, dus eenmaal vol dan zal het laden voor een aantal uur veelal gewoon gepauzeerd worden. Dat een telefoon aan de lader hangt, betekent niet dat de accu continu wordt bijgeladen, in dat opzicht maakt het bijzonder weinig uit. Dat is echt geen killing. 24/7 op social media filmpjes kijken met een brightness van 90% is pas killing...(warmte + meer gebruik van de accu). Tevens is 100% ook geen 100%, dus er is hoe dan ook een marge aanwezig. Het enige is geloof ik dat de cellen wat beter verspreid gebruikt worden.

Uiteindelijk zal het gebruik van de telefoon meer impact hebben dan de laad-tactiek tegenwoordig.

[Reactie gewijzigd door eric.1 op 22 juli 2024 15:11]

OLED @Manny Calavera4 februari 2024 11:28
Dat van jouw Nexus 7 zegt meer over Android OS en jouw gebruik dan over ‘trager maken’, kijk maar naar Windows.
Als je die erased na 10 jaar en helemaal opnieuw clean installeert en dan handmatig alles terug zet dan is die even snel als in het begin hoor, ik kan me niet voorstellen dat dit voor Android anders is en Android permanent traag blijft. Misschien is je opslag helemaal vol?

Ik ben geen Android of Google fan, maar jouw geschetste probleem is echt makkelijk op te lossen
Helium-3 @OLED4 februari 2024 11:31
Ik deel de ervaring van @Manny Calavera wel - ik heb drie oude Android-telefoons en een oude iPhone om af en toe als developer software op te testen. Ik reset ze een paar keer per jaar volledig (fabrieksinstellingen) omdat ik soms met een ander account moet inloggen of met andere redenen. En bijvoorbeelde de Nexus 5X en Google Pixel 1 zijn écht heel erg traag. En dan bedoel ik niet direct na de reset wanneer het ding druk is met updates, maar een week na de reset. Ook gewoon in de launcher, op het lock-screen en in de instellingen.
Cerberus_tm @Helium-34 februari 2024 11:35
En van mensen met oude Iphones hoor je dat ook altijd. Zal inderdaad door updates van het OS en van de applicaties moeten komen, de hardware slijt immers niet echt.
OLED @Helium-34 februari 2024 11:42
Het kan zijn dat in jouw specifieke geval Android goedkoper of minderwaardig flash geheugen gebruikt als jouw iPhone dat probleem niet heeft, maar het lijkt me onmogelijk een bekend issue.

Opnieuw; mijn Windows media pc start ook minutenlang op als ik die een jaar heb laten updaten. Maar als ik dan de Windows partitie wis en de nieuwste versie en updates en drivers installeer, dan is die weer netjes binnen 20 seconde volledig opgestart
Helium-3 @OLED4 februari 2024 11:53
Hoi @OLED, ik ontken jouw ervaring niet, hé? Ik noem slechts dat ik dezelfde ervaring deel als die van de originele reactie, omdat jij diens ervaring wél ontkent, terwijl die ervaring gewoon waar is voor Manny en voor mij. Dat het bij jou (specifiek bij Windows) anders is, kan natuurlijk tegelijkertijd óók waar zijn ;) en zowel mijn iPhone als Android-toestellen lijken noemenswaardig trager dan op video's van reviews uit die tijd is terug te zien - waaruit ik concludeer dat óf een slechtere accu, óf zwaardere software óf planned obsolecense in software er voor zorgen dat de apparaten met de tijd slechter presteren in eenzelfde staat.
OLED @Helium-34 februari 2024 12:01
Ik denk dat ik het weet.. Hoe voer jij een fabrieksreset uit op jouw toestellen als ik vragen mag?
Helium-3 @OLED4 februari 2024 12:03
Volgens mij is daar maar één optie voor? Via instellingen naar fabrieksinstellingen herstellen gaan. Daarbij worden alle gegevens gewist en herstart de telefoon naar zoals je 'm uit de verpakking kunt halen: als je hem aandoet wordt je netjes verwelkomd en moet je eerst het instelproces doormaken waarbij je je account registreert, WiFi-verbinding maakt, voorwaarden accepteert, et cetera.

Als jij ideeën hebt hoe ik het "beter" kan doen om geen tragere telefoons te hebben, hoor ik dat natuurlijk graag! :)
OLED @Helium-34 februari 2024 12:18
Dat verwachte ik al, het was de enige verklaring want je lijkt heel zeker van je zaak!

Met jouw methode doe je enkel de systeem instellingen/caches en gebruiksbestanden weghalen. Mocht het systeem of filesysteem zelf gefragmenteerd zijn of fouten bevatten dan blijven deze bestaan.

Volgens Apple zelf is hieronder de enige bestaande methode voor correcte fabrieksreset beschreven:
https://support.apple.com/nl-nl/HT201252

De interne opslag en parties worden hierbij gewist en het OS wordt schoon opnieuw in 1 ‘blok’ geïnstalleerd.

Wat jij tot nu toe gedaan hebt is slechts “wis alle inhoud en instellingen” en dat is volgens Apple geen fabrieksreset. Mogelijk vandaar dat je geen snelheidswinst opmerkte na jouw eigen ‘fabrieksreset’ :)
Manny Calavera @OLED4 februari 2024 22:10
Ik wist niet van het bestaan van die methode, werk dat ook zo bij android?

Even zo goed is een toestel volledig onbruikbaar in de staat zoals hij uit de fabriek kwam, immers heeft hij dan geen van de beveiligingsupdates/nieuwe protocollen waarmee hij met het wijdere web kan communiceren. Derhalve even zo goed onbruikbaar, echter vermoed ik dat het pure diarree is dat dat het apparaat veel trager moet maken.

Overigens vind ik het een beetje gericht schieten als je stelt dat de andere persoon "natuurlijk" onzin verkoopt als hij de meest gebruikte manier van resetten doet. Dat weet denk ik bijna niemand, waaronder ik.
Alsof je iemand vraagt hoe ver staat de maan van de aarde, en dat diegene stom is dat hij of zij niet weet dat het 384.400km is.
Black Phoenix 4 februari 2024 10:02
Ik denk dat bij mogelijke verklaringen de prijs ook wel genoemd mag worden. Een basis model iPhone 15 kost op dit moment bijna €1000. Voor de pro betaal je ruim €1200. In een tijd waarin iedereen klaagt dat ze minder te besteden hebben, is een luxe telefoonupgrade een van de dingen waar makkelijk op te besparen is. Ik kocht in het verleden elke twee jaar een nieuwe, omdat het kon. Ik weet nu al dat mijn iPhone 14 Pro dit jaar niet vervangen gaat worden. Hij doet het nog prima en de 16 past daarom nu niet in mijn budget.
Blokker_1999
@Black Phoenix4 februari 2024 10:07
Maar de meeste mensen kopen geen iPhone. Ik ken heel wat mensen die met toestellen van ver onder de 500 euro rondlopen.
Marcel3X @Blokker_19994 februari 2024 10:11
Je hebt er verstand van...
https://www.rtlnieuws.nl/...r-dan-samsung-smartphones
Arfman @Marcel3X4 februari 2024 10:33
Grappige is dat ik privé vrijwel niemand in mijn kennissenkring heb die een iPhone heeft. We wonen niet in de buurt van de Zuidas en de meeste mensen die ik ken vinden 300 euro voor een telefoon meer dan genoeg.

Op mijn werk hebben we echter 1000+ iPhones. Het zal me niet verbazen als dat soort zaken deze statistieken redelijk doet omslaan.

Overigens ligt die iPhone bij mij te verstoffen, wat een gedrocht om mee te werken zeg
aikebah @Arfman4 februari 2024 16:02
Overigens ligt die iPhone bij mij te verstoffen, wat een gedrocht om mee te werken zeg
Dat vinden veel iPhone gebruikers ook van Android en daar is een goede reden voor: gewenning aan de interface conventies van de respectievelijke ecosystemen.
Ook een van de hoofdredenen ook dat mensen, ondanks al het goede werk verricht aan de linux desktop die systemen toch steeds moeilijk blijven vinden: het werkt net even anders dan je gewend bent.
Lucb1e @aikebah4 februari 2024 18:25
Deels ja, maar als je bepaalde wensen hebt dan is Android de enige mogelijkheid omdat Apple het niet toestaat de software naar de hand te zetten (ik kan op mijn Android alle Linux-desktopsoftware installeren en gebruik dat ook; andere mensen willen een toestel zonder big tech; weer anderen willen een moderne browser engine; enz.) of uit verschillende hardware te kiezen met allerlei formfactors, prijscategorieën, of features (zoals uitbreidbare opslag of NFC). De een wil zus en de ander wil zo, maar bij Apple kan dat niet dus moet iOS het vooral van de gewenningsfactor hebben om mensen aan zich te binden

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 15:11]

aikebah @Lucb1e4 februari 2024 19:52
Het klopt dat die apparaten de gebruiker sterk beperken, dus idd zeker niet voor iedereen. 'te beperkt in de aanpassings-mogelijkheden' is een goede reden om het platform links te laten liggen (en voor anderen om het te omarmen, die worden graag in hun keuzevrijheid ingeperkt), maar 'gedrocht om mee te werken' klonk meer als het gewennings-probleem van een ander UI/UX ontwerp.
Arfman @aikebah4 februari 2024 21:48
Zal zeker meespelen, maar alleen al de notificaties op de iPhone zijn al genoeg om nooit over te willen stappen. Ook de koppeling tussen beltoon en notificaties is freaking onhandig. Profielen aanmaken wanneer je standby dienst hebt (Andere beltoon, 's nachts niet op stil, etc.) is niet mogelijk, de keren dat ik ophang en meteen iemand terugbel zijn ondertussen beschamend hoog en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Als je je telefoon gebruikt als applauncher zal het allemaal best prima werken, maar als je werkt met je telefoon kun je echt beter Android gebruiken.

Of ik doe het allemaal fout, ik sta open voor tips :)
epoman @Marcel3X4 februari 2024 10:33
Eerste alinea:
De twee bedrijven gaan al jaren nek aan nek. Allebei zijn ze goed voor ongeveer 20 procent van de smartphonemarkt, maar Apple was in 2023 voor het eerst het grootst.
De meeste mensen (~60%) kopen dus geen Apple of Samsung.
watercoolertje
@epoman4 februari 2024 11:37
Verkoopaantallen zegt niks over hoeveel mensen een merk kopen, dus nee wat jij stelt kan je niet halen uit dat artikel.

Als jij 10 telefoons koopt tel je alsnog maar als 1 mens mee :)

Als iemand met een Samsung of iPhone gemiddeld 3 jaar doet met een telefoon en met een OPPO doen mensen gemiddeld 1 jaar dan moeten er dus 3x zo veel OPPO's verkocht worden om evenveel 'mensen' te hebben die een OPPO gebruiken.

Dus nee aantal mensen die iets gebruikt is niet gelijk aan de verkoopaantallen per jaar...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:11]

epoman @watercoolertje4 februari 2024 13:28
Op merkniveau gaat marktaandeel over verkoopaantallen (distributie), meest concrete getal dat ze hebben, zegt op zich weinig over individuele verkoop tenzij ze de activatiecijfers erbij publiceren (ligt gevoeliger). 'Actief gebruik' is verder eigenlijk alleen meetbaar op selecties ipv volledige populatie (wat is 'gebruik'?), 'bezit' (individueel niveau) is in principe helemaal niet meetbaar. Telco's zouden kunnen ophoesten wat er actief is op een netwerk (want imei-data) maar zullen dat waarschijnlijk niet te gedetailleerd kunnen/willen doen ivm concurrentie, aannames en privacy etc. En dan zijn er nog bedrijfstelefoons etc.

iOS komt al jaren niet boven de 30% marktaandeel in verkopen wereldwijd tegen (grofweg) ~70% voor Android.

Waarmee de stelling dat de meeste mensen géén iPhone kopen (danwel gebruiken) naar mijn idee voldoende aannemelijk blijft.

Tenzij iemand kan aantonen dat per verkochte iPhone gemiddeld ook minimaal 1 toestel met Android wordt gekocht door dezelfde persoon in hetzelfde kwartaal, zodat ongeveer de helft van alle Androids wordt gekocht door iPhone-kopers en we dichter zitten op een situatie waarin 'de meeste mensen een iPhone kopen'.

[Reactie gewijzigd door epoman op 22 juli 2024 15:11]

watercoolertje
@epoman4 februari 2024 13:33
Aannemelijk inderdaad, precies mijn punt, we nemen het aan ondanks dat we het niet met zekerheid kunnen zeggen.
user121 @Marcel3X4 februari 2024 11:03
Toch is Android meer gebruikt dan iOS. Er zijn namelijk veel meer leveranciers dan Samsung. Wel zijn er grote verschillen tussen de markt in Europa en de VS. Waarbij in Europa Android het meest gebruikt is en in de VS iOS. Zie deze link bijvoorbeeld. https://www.netguru.com/b...7.2%25%2C%20respectively.
k995 @Marcel3X4 februari 2024 12:26
Ja want 20% is "de meeste geen iphone"
sjirafje @Black Phoenix4 februari 2024 14:05
Ik vermoed ook dat de gestegen prijzen en gedaalde provider korting een grote rol spelen.

Toen de flagship modellen nog max 800 euro kostten zag ik in mijn omgeving nog dat veel mensen elk jaar of om het jaar een nieuw (midrange tot flagship) toestel kochten (al dan niet icm een nieuw abonnement). De opbrengst van je oude toestel was vaak voldoende om de bijbetaling voor je nieuwe van te betalen. Tegenwoordig zie ik vooral dat men pas een nieuw toestel aanschaft als het oude kapot is.
habbekrats 4 februari 2024 09:55
Goede zaak, mag nog wel langer. Ewaste zo lang mogelijk uitstellen is nog steeds de beste methode.
Verwijderd @habbekrats4 februari 2024 10:35
Goede zaak, mag nog wel langer. Ewaste zo lang mogelijk uitstellen is nog steeds de beste methode.
Jammer dat het installeren van alternatieven os weinig belangstelling krijgt op Tweakers,
net zo als dat moeilijk is om een bedrijf te vinden die hier ervaring mee heeft.

Op een Motorola Moto G heb ik Lineageos laten installeren, die is nog nooit zo snel geweest als nu tov de originele Android waarmee die is afgeleverd.
En de batterijduur is er op verbeterd.
Sissors @Verwijderd4 februari 2024 18:54
Jammer dat je eigenlijk een alternatief OS nodig hebt. En laten we wel wezen, met dingen als bank apps die weigeren te starten met unlocked bootloaders, is het volgens mij allemaal niet echt handig voor de normale gebruiker. (Correct me if I am wrong, maar dat heb ik iig begrepen).

[Reactie gewijzigd door Sissors op 22 juli 2024 15:11]

Verwijderd @Sissors4 februari 2024 22:34
Jammer dat je eigenlijk een alternatief OS nodig hebt. En laten we wel wezen, met dingen als bank apps die weigeren te starten met unlocked bootloaders, is het volgens mij allemaal niet echt handig voor de normale gebruiker. (Correct me if I am wrong, maar dat heb ik iig begrepen).
Is geen probleem hoor,
de smartphone werd allang niet meer ondersteund, dus voor gebruik onveilig, en was traag, vol geheugen door Android.
Als ik het goed heb werken bankapps wel in Lineageos, en in /e/os wat op mijn Fairphone 5 draait.
Het gaat erom dat ik van Bigtech verlost ben, Google, Microsoft, Alphabet, en anderen die het op de privacy van de gebruikers gemunt hebben.
Om die reden geen social media, e-mail, apps,
wat surfen indien geen pc aanwezig, foto's, bellen
Morress 4 februari 2024 09:57
Goede ontwikkeling, met oog op e-waste verminderen.
Ik denk dat het er aan bijdraagt dat de 'basis-snelheid' van de meeste telefoons gecombineerd met hetgeen in het artikel staat -langere ondersteuning- ook een factor is.
Daarmee gaan telefoons denk ik wel duurder worden, er gaat minder omzet komen. Misschien met als gevolg minder divers aanbod.

[Reactie gewijzigd door Morress op 22 juli 2024 15:11]

Hardfreak @Morress4 februari 2024 10:12
Het is een beetje hetzelfde verhaal als we hebben op computers. Ja, een 14900K of 7800X3D is super waanzinnig snel en je haalt er de hoogste framerates mee, maar in het dagelijkse leven merk je het verschil tussen een CPU van 7 jaar geleden en nu amper nog.
Hetzelfde met gsm's beginnen we nu ook gewaar te worden, je merkt in het dagelijkse leven heel weinig tussen een gsm van nu en eentje van 2020...

Het zou nu alleen nog tof zijn moesten developers niet constant uitgaan van een 14900K met 64GB RAM of een Snapdragon 8 gen 3... Op mijn oudere Huawei merkte ik dat sites steeds trager en trager begonnen te werken, maar het is niet dat die gsm trager werd. Het was ook niet dat er steeds meer functionaliteit werd toegevoegd, er werd gewoon meer bloat toegevoegd waardoor alles trager aanvoelde.
sds 4 februari 2024 11:00
Enige reden om een nieuwe telefoon te kopen is de stop van software updates. Qua hardware is er weinig vooruitgang.

Ik vermoed wel dat ze AI en de al dan niet noodzakelijke chips daarvoor gaan uitmelken om nieuwe telefoons te verkopen.
david-v @sds4 februari 2024 11:27
Ik gebruik mijn mobiel om foto's te maken. Voor mij is dat wel een reden om eens in de 4 a 5 jaar te wisselen. Het verschil in kwaliteit van cameras is dan wel aanmerkelijk. Al mijn telefoons hebben tot dat ik ze vervangen heb wel software updates gehad. Mijn 4 jaar oude telefoon zelfs maandelijks nog. Dat is per leverancier wel anders. Sommigen stoppen al na 2 of 3 jaar, en dan kan je met een 5 of 6 jaar oude toestel wel problemen krijgen ja.
Sn0wblind 4 februari 2024 11:15
Telefoons doen zo weinig voor mij tegenwoordig, ik browse er op, maak er afento eeen foto mee onderweg en luister mijn muziek er op. Dat is het. Een flagship houdt het dan makkelijk 3 jaare uit. Meestal schakel ik dan over naar een andere vanwege de batterij welke slijt.
david-v @Sn0wblind4 februari 2024 11:31
Als je gebruik zo beperkt blijft, is een nieuwe accu laten plaatsen (€75?) niet veel voordeliger? Een flagship telefoon is ook niet evht nodig ala je er relatief gezien weinig mee doet, maar dat is een persoonlijke mening ;)
Sn0wblind @david-v4 februari 2024 13:03
Hou er niet van als iemand potentieel met zijn ongewassen tengels aan mijn spullen zit. Zou het eventueel zelf kunnen doen. Maar ook zaken als je USB port slijten (dongles welke soms hun connectie verliezen etc).
Lucb1e @Sn0wblind4 februari 2024 18:51
Wachtwoord erop, sd-kaart eruit, beveiligingsupdates erop, dan kunnen ze er zeker niet bij (iig de derde partijen die van de fabrikant zoveel info krijgen als jij en ik ook)

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