GfK: steeds meer Nederlanders gebruiken smartphone minstens drie jaar

Nederlanders doen steeds langer met hun telefoon, blijkt uit onderzoek van GfK en Telecompaper. Eind 2020 gebruikte ongeveer 33,4 procent van de Nederlanders hun telefoon minstens drie jaar, terwijl dat percentage in de eerste helft van 2023 gestegen is naar 41,4 procent.

Op basis van het onderzoek van GfK en Telecompaper zit er vanaf 2020 een stijgende lijn in de leeftijd van de telefoons die Nederlandse consumenten gebruiken, meldt Nu.nl. In 2022 gebruikte bijvoorbeeld zo'n 36,9 procent hun telefoon drie jaar of langer, terwijl dat percentage een jaar later met bijna 5 procent is gestegen. In 2020 gebruikte zo'n 35 procent van de Nederlanders een telefoon die nog geen jaar oud was, terwijl dat drie jaar later gedaald is naar 28 procent. Er zijn in het onderzoek geen duidelijke verschillen gevonden tussen smartphonemodellen. Gebruikers doen dus bijvoorbeeld niet significant langer met een Samsung-toestel dan met een iPhone.

Er worden verschillende mogelijke redenen genoemd voor dit verschijnsel. Zo zouden smartphones steeds minder uiterlijke verschillen vertonen, en zijn de jaarlijkse vernieuwingen steeds subtieler. Daardoor hebben steeds minder consumenten een reden om ieder jaar een nieuwe telefoon aan te schaffen, aldus de marktonderzoekers.

Ook ondersteunen fabrikanten hun telefoons steeds langer met updates en upgrades. Zo beloofde Samsung sinds 2021 vier OS-upgrades en vijf jaar aan beveiligingsupdates voor veel van zijn telefoons, maar vanaf de S24-serie is dat verhoogd naar zeven jaar aan updates. Hiermee volgt het Zuid-Koreaanse bedrijf Google, dat hetzelfde aantal updates belooft voor de Pixel 8 en Pixel 8 Pro.