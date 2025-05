X-alternatief Threads heeft 829.000 gebruikers in Nederland

Threads, het alternatief voor X dat door Meta is gebouwd, heeft 829.000 gebruikers in Nederland. De app kwam in december uit en is sindsdien gegroeid tot dat aantal, blijkt uit onderzoek van analysebureau GfK.

Threads is vooral populair bij jongeren en vrouwen, schrijft GfK in een onderzoek. 327.000 van de gebruikers, net geen 40 procent, heeft een leeftijd van 13 tot 34 jaar. 57 procent van alle gebruikers van Threads is een vrouw. Bij X, het voormalige Twitter, is dat slechts 40 procent.

Gebruikers zitten niet enkel sporadisch op Threads. Uit het onderzoek van GfK blijkt dat mensen ongeveer even vaak Threads bezoeken als X. De helft van de gebruikers bezoekt de app een tot vijf dagen per maand, de andere helft zes dagen of meer.

X blijft nog altijd groter in Nederland. De app, voordien bekend als Twitter, heeft 6,7 miljoen gebruikers in Nederland. Enkel Facebook (12,3 miljoen) en Instagram (10,1 miljoen) zijn groter. TikTok staat op de vierde plaats, net achter X. Dat laatste blijft trouwens ook populair bij Threads-gebruikers. 72 procent van hen gebruikt het voormalige Twitter nog altijd.

Naar verwachting haalt Threads binnenkort meer dan één miljoen gebruikers. Dat is niet gek: gebruikers van Instagram kunnen hun account gebruiken om in te loggen op Threads. Volgens GfK is dat ook zichtbaar in de profielen van Threads. Er zou volgens de marktanalist een grote overlap zijn tussen Threads- en Instagram-bezoekers.