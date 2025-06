WSJ: Meta brengt Twitter-alternatief Threads in december uit in Europa

Meta is van plan om Threads, zijn alternatief voor X/Twitter, binnenkort uit te brengen in Europa. Dat melden ingewijden aan The Wall Street Journal. Het platform kwam in juli uit in onder andere de Verenigde Staten, maar een release in Europa bleef tot op heden uit.

Threads verschijnt ergens in december in de Europese Unie, vertellen de bronnen aan The Wall Street Journal. Het platform is nog niet uitgebracht in de EU vanwege de strenge Europese wetten rondom onlineplatforms, zoals de Digital Services Act.

Om aan Europese wetten te voldoen, kunnen gebruikers straks Threads-content van anderen bekijken zonder een account aan te maken, schrijft WSJ. Momenteel is dat niet mogelijk. Instagram-baas Adam Mosseri zei eerder dat alle Threads-gebruikers nu hun account kunnen verwijderen zonder dat hun Instagram-account daarmee ook wordt gesloten.

Het socialemediaplatform van Meta kwam in juli uit. Het is bedoeld als een alternatief voor X, het voormalige Twitter. Threads had kort na de release 100 miljoen gebruikers, hoewel dat aantal inmiddels is teruggelopen naar ongeveer 73 miljoen. De uitbreiding van Threads naar Europa zou kort volgen op een teruglopend aantal adverteerders op concurrent X. Verschillende grote bedrijven, waaronder Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft en Netflix, trokken zich terug op het platform na berichten dat hun ads werden getoond naast neonazistische content. X-baas Elon Musk zei eerder dat deze 'advertentieboycot' zijn platform om zeep zou gaan helpen.