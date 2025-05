En ineens was daar Instagram Threads

Het is, naar verluidt, de snelst groeiende online dienst ooit: Instagram Threads. Het begon een paar weken geleden en binnen vijf dagen zaten er 100 miljoen gebruikers op het platform. En dan was Threads niet eens af: veel van de functies die moederbedrijf Meta erin had willen hebben, zijn er nog niet, terwijl de app nog niet eens klaar was voor release in Europa.

Nu zitten we met een rare situatie. Want Meta zat afgelopen jaren juist in de hoek waar de klappen vielen. De metaverse levert het bedrijf miljardenverliezen op en lijkt niet van de grond te komen. Facebook is een gigant, maar heeft op grote groepen mensen geen aantrekkingskracht meer en kreeg te maken met schandalen zoals Cambridge Analytica. Instagram kreeg te maken met schandalen over hoe slecht het is voor tieners en voelde zich bedreigd door TikTok. In de politiek ging het erover of Meta wel als één bedrijf zou mogen doorgaan.

Nu ineens is Threads populair. Hoe kan dat, waarom heeft Threads zoveel aantrekkingskracht? Wat doet Threads anders dan bijvoorbeeld Twitter-alternatieven als Mastodon of Twitter zelf?